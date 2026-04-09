Lidl France annonce vouloir supprimer jusqu'à 550 postes administratifs, sans départ contraint (porte-parole à l'AFP)

Lidl France prévoit de supprimer jusqu'à 550 postes, soit 1,2% de ses effectifs, dans des fonctions administratives et sur la base du volontariat, selon un projet de réorganisation discuté à partir de jeudi avec les syndicats, a annoncé l'enseigne à l'AFP.

( AFP / DENIS CHARLET )

Le discounter d'origine allemande, qui emploie 46.000 salariés dans le pays, entend "renforcer" sa "compétitivité" et "gagner en simplicité sur un marché concurrentiel", a expliqué à l'AFP une porte-parole de Lidl France, assurant qu'il n'y aurait aucun départ contraint.

Le projet, qui passera par une rupture conventionnelle collective, doit s'accompagner d'une centaine de créations de postes aux sièges du distributeur à Strasbourg et Châtenay-Malabry.

Il cible des fonctions support dans la chaîne d'approvisionnement (gestion des commande), les ressources humaines et le merchandising" (plan d'animation commerciale qui détermine la place d'un produit en rayon), selon la porte-parole de Lidl.

"Aucun des salariés des plateformes logistiques, des supermarchés ou des sièges ne sont concernés", a-t-elle insisté.

Il s'agit notamment de "faire disparaître des pratiques hétérogènes" et de centraliser le pilotage de certaines tâches.

Si l'entreprise entend aussi "maîtriser" ses "coûts de fonctionnement", elle ne chiffre pas les économies attendues. "Ce n'est pas l'objectif premier" du projet, qui ne remet pas en cause le rythme d'investissement de Lild en France, a insisté la porte-parole.

Sixième distributeur du pays avec 7,8% de part de marché, selon Kantar Worldpanel, Lidl vise 2.000 magasins en France en 2035 (contre 1.622 actuellement) et 10% de part de marché en 2030.

Le plan de réorganisation est entré jeudi en phase de concertation avec les partenaires sociaux, avec lesquels doit être déterminé son calendrier de mise en oeuvre, selon la porte-parole.

Les candidats au départ "seront accompagnés par l'entreprise", a-t-elle ajouté.

Elle assure en outre que Lidl France a retrouvé l'équilibre pour l'exercice clos en février 2026, comme l'avait anticipé son patron irlandais John Paul Scally en septembre.

D'après le média spécialisé LSA, Lidl France a perdu 72 millions d'euros en 2023-2024 et 9 millions en 2024-2025, pour un chiffre d'affaires de près de 16 milliards d'euros.