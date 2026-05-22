Liban-Six secouristes tués par des frappes israéliennes en 24 heures - ministère de la Santé

Six secouristes libanais ont été tués dans deux frappes israéliennes distinctes dans le sud du Liban en l'espace de 24 heures, a annoncé vendredi le ministère libanais de la Santé, qui dénonce des violations du droit international.

Une frappe israélienne a visé la ville libanaise de Hanaway dans la nuit de jeudi à vendredi, tuant quatre secouristes de l'Association islamique de santé, selon les autorités sanitaires libanaises. Vendredi matin, un autre bombardement israélien a tué deux médecins de l'association des scouts al Rissala dans la ville de Deïr Qanoun en Nahr, selon le ministère de la Santé.

L'armée israélienne n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le ministère libanais de la Santé a diffusé une vidéo, qui selon lui a été tournée à Deïr Qanoun en Nahr, dans laquelle on voit deux hommes vêtus d'un gilet jaune tentant de porter assistance à une tierce personne. A l'approche d'une ambulance, un flash apparaît suivi d'un bruit d'explosion. Les hommes sont ensuite allongés sur le sol.

Reuters est en mesure de confirmer que la vidéo a été tournée à Deïr Qanoun en Nahr, en s'appuyant sur des images d'archives.

Au total, six personnes, dont deux médecins et un enfant syrien, ont été tuées à Deïr Qanoun en Nahr. La ville avait été plus tôt dans la semaine la cible d'une frappe aérienne qui a tué 14 personnes, la frappe la plus meurtrière depuis l'instauration d'un cessez-le-feu fragile le mois dernier.

Plus de 3.100 personnes ont été tuées depuis le 2 mars, date de la reprise des hostilités entre le Hezbollah pro-iranien et Israël. Au nombre des décédés figurent 123 médecins, 210 enfants et près de 300 femmes, selon des chiffres compilés par le ministère libanais de la Santé.

(Reportage de Maya Gebeily et Catherine Cartier à Beyrouth, Tansy Liu et Eleanor Whalley à Londres; version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)