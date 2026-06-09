Liban: frappes israéliennes dans le sud, au moins huit morts à Tyr

Une voiture chargée de valises quitte la ville de Tyr après un ordre d'ordre d'évacuation lancé par Israël, le 9 juin 2026 dans le sud du Liban ( AFP / KAWNAT HAJU )

Israël mène mardi des frappes sur la ville de Tyr, dans le sud du Liban, où au moins huit personnes ont été tuées, et a sommé les habitants de cette cité millénaire et de ses environs d'évacuer.

L'armée israélienne a par ailleurs annoncé avoir tué un assaillant qui avait ouvert le feu sur ses soldats dans la région de Kiryat Shmona, dans le nord d'Israël, après avoir franchi la frontière depuis le Liban.

A Tyr, à environ 20 km de la frontière israélienne, des habitants ont fui massivement la ville.

Pour la première fois, le quartier chrétien a été inclus dans un ordre d'évacuation de l'armée israélienne, a constaté un correspondant de l'AFP.

"Le quartier chrétien est désormais vide à 99%", dit à l'AFP Walid al-Tawil, un membre du conseil municipal. "Il ne reste plus qu'un petit nombre de gens".

L'armée israélienne poursuit sa guerre au Liban, disant viser le Hezbollah pro-iranien, malgré la menace formulée la veille par Téhéran de mener de nouvelles représailles plus fortes contre Israël s'il poursuit ses frappes, y compris dans le sud.

Des enfants assis à l'arrière d'une camionnette, alors que les habitants fuient la ville de Tyr, au sud du Liban, après un ordre d'évacuation lancé par Israël, le 9 juin 2026 ( AFP / MAHMOUD ZAYYAT )

Téhéran exige que tout accord avec Washington pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient englobe la fin des hostilités sur le front libanais.

Le Hezbollah continue de refuser un cessez-le-feu sous conditions entre le Liban et Israël, et a revendiqué mardi de nouvelles attaques contre des forces israéliennes présentes dans le sud du Liban, mais pas contre le nord d'Israël.

Exode vers le nord

"Avertissement urgent aux habitants de la ville de Tyr, y compris le quartier chrétien, ainsi qu'aux camps (palestiniens) et aux quartiers environnants", a annoncé un message diffusé sur X par Avichay Adraee, un porte-parole arabophone de l'armée israélienne.

Un embouteillage à la sortie de Tyr après un ordre d'évacuation lancé par Israël, le 9 juin 2026 dans le sud du Liban ( AFP / MAHMOUD ZAYYAT )

"Pour votre sécurité, nous vous demandons d'évacuer immédiatement vos domiciles (...) et de vous déplacer au nord du fleuve Zahrani", à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec Israël.

Une frappe avait visé les environs de la ville avant cet avertissement et avait fait huit morts et 32 blessés, selon un bilan provisoire du ministère de la Santé.

La ville semble quasi-déserte, selon le correspondant de l'AFP.

Une frappe aérienne israélienne sur la ville de Tyr, dans le sud du Liban, le 9 juin 2026 ( AFP / KAWANT HAJU )

Ces dernières semaines, des habitants de Tyr et des villages environnants s'étaient réfugiés dans le quartier chrétien exigu, le plus touristique de la ville, dormant dans leurs voitures ou sous des tentes.

A l'entrée de Saïda, la grande ville qui constitue la porte du sud du Liban, l'AFP a vu de longues files de voitures, chargées de bagages et de matelas, affluer en provenance de Tyr et de sa région.

"Derniers efforts"

Tyr est pilonnée sans relâche par l'armée israélienne. Lundi soir, une frappe près d'un centre de la Croix-Rouge libanaise avait tué cinq personnes et blessé huit autres, dont quatre secouristes, d'après le ministère de la Santé.

Des débris recouvrent les bases de colonnes en pierre antiques près du site archéologique des thermes romains de Tyr, au lendemain de frappes aériennes israéliennes, le 8 juin 2026 dans le sud du Liban ( AFP / KAWNAT HAJU )

La veille, des frappes avaient endommagé les ruines antiques de Tyr, inscrites au patrimoine de l'humanité de l'Unesco, poussant le ministre libanais de la Culture à lancer un appel pour les protéger.

L'Agence nationale d'information (Ani, officielle) a fait état de frappes israéliennes sur plus d'une dizaine d'autres localités dans le sud.

Le Hezbollah a appelé mardi les autorités libanaises à rétablir de bonnes relations avec l'Iran et à "tirer profit de son soutien", après que Téhéran a bombardé Israël en riposte à une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth.

Donald Trump a affirmé mardi que la diplomatie américaine menait les "derniers efforts" en vue de la conclusion d'un accord avec l'Iran.

Mais le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait soutenu la veille que son pays "continuera(it) d'agir" contre le Hezbollah.

Des secouristes inspectent les dégâts sur le site d'une frappe aérienne israélienne contre un immeuble d'habitation dans la banlieue sud de Beyrouth, le 7 juin 2026 ( AFP / - )

L'armée israélienne avait mené une frappe dimanche sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, entraînant un échange de tirs entre l'Iran et Israël, pour la première fois depuis la trêve régionale conclue il y a deux mois.

Depuis le début, le 2 mars, de la nouvelle guerre au Liban entre le Hezbollah et Israël, les frappes israéliennes ont fait 3.666 morts, selon le dernier bilan des autorités mardi.