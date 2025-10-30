Liam Delap regrette un foot devenu « beaucoup trop mou »
Liam Delapeine.
Ce mercredi soir, Chelsea s’est fait peur mais s’est tout de même qualifié pour les quarts de finale de la Carabao Cup , en éliminant Wolverhampton sur sa pelouse (3-4). La qualification n’a pas empêché Enzo Maresca de pester contre son attaquant Liam Delap.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer