 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Liam Delap regrette un foot devenu « beaucoup trop mou »
information fournie par So Foot 30/10/2025 à 15:22

Liam Delap regrette un foot devenu « beaucoup trop mou »

Liam Delap regrette un foot devenu « beaucoup trop mou »

Liam Delapeine.

Ce mercredi soir, Chelsea s’est fait peur mais s’est tout de même qualifié pour les quarts de finale de la Carabao Cup , en éliminant Wolverhampton sur sa pelouse (3-4). La qualification n’a pas empêché Enzo Maresca de pester contre son attaquant Liam Delap.…

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank