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Lettonie-Le président propose un député de l'opposition au poste de Pm
information fournie par Reuters 16/05/2026 à 16:45

par Janis Laizans

Le président letton, Edgars Rinkevics, a soumis samedi le nom du député de l'opposition, Andris Kulbergs, pour remplacer Evika Silina qui a démissionné jeudi de son poste de Première ministre, provoquant l'effondrement de son gouvernement de coalition à quelques mois seulement des élections prévues en octobre.

Andris Kulbergs, de la Liste unie des petits partis - le plus grand parti de l'opposition au Parlement - doit recevoir l'approbation des parlementaires.

"Considérant les événements récents, je pense que le nouveau Premier ministre doit être issu de l'opposition", a déclaré le président letton, Edgars Rinkevics.

Evika Silina avait démis de ses fonctions l'ancien ministre de la Défense, Andris Spruds, en raison de sa gestion d’incidents impliquant l'entrée dans l'espace aérien letton de drones ukrainiens en provenance de Russie.

(Version française Zhifan Liu)

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