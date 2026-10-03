Lettonie-La " Liste unie" du Premier ministre en tête des élections- sondage sortie des urnes

La " Liste unie", formation centriste du Premier ministre letton Andris Kulbergs, semble, sans surprise, en passe de remporter les élections législatives organisées samedi, mais elle devra trouver un accord avec d'autres partis pour rester au pouvoir, selon un sondage à la sortie des urnes.

Les questions de sécurité et le coût de la vie ont dominé la campagne électorale en Lettonie, État membre de l'Otan et de l'Union européenne qui partage une frontière avec la Russie et abrite une importante minorité russophone.

Andris Kulbergs, 47 ans, est arrivé au pouvoir en mai après l'effondrement de la coalition précédente, en raison de la façon dont cette dernière avait géré des incidents au cours desquels des drones militaires avaient pénétré dans l'espace aérien letton sans être détectés.

(Andrius Sytas, Version française Benoit Van Overstraeten)