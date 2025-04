Les ventes du charcutier-traiteur Fleury Michon pénalisées par la baisse des prix

( AFP / GERARD JULIEN )

L'industriel du rayon charcuterie-traiteur Fleury Michon a vu son chiffre d'affaires annuel fléchir à 807 millions après avoir baissé ses prix en 2024, tandis que ses marges ont souffert de l'augmentation des coûts du poulet, ce qui le pousse à la prudence pour 2025.

Le bénéfice net a de son côté été gonflé à 47,8 millions d'euros par une plus-value de 39 millions d'euros liée à la cession de ses parts dans Platos Tradicionales. Mais en dehors de cet élément, il se contracte légèrement, selon un communiqué publié mardi.

Dans le détail, les ventes en grandes et moyennes surfaces françaises - 672 millions d'euros, soit plus de 80% du chiffre d'affaires - ont baissé de 4,7% en valeur, le groupe ayant procédé à "des ajustements tarifaires à la baisse en charcuterie en lien avec la loi Egalim".

Les volumes vendus ont en revanche augmenté pour la charcuterie, les tranches végétales et les plats cuisinés tandis que le surimi a plongé en raison de la météo et de l'inflation des produits de la mer, explique à l'AFP le directeur financier Philippe Teisseire.

Si les coûts de production (énergie, emballages) ont globalement baissé, ceux du poulet ont augmenté avec une offre "très faible, affectée surtout par les épidémies en Europe de l'Est" et cela a pesé sur le résultat opérationnel courant, qui passe de 23 à 12,3 millions en 2024.

Cet élément devrait continuer à peser en 2025, indique Fleury Michon, et cela s'ajoute à une "incertitude complète sur la géopolitique", selon M. Teisseire, qui ne donne aucune prévision chiffrée pour l'année à venir.

La deuxième activité du groupe, principalement de la restauration pour l'aérien qui génère environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, a un outil de production basé au Canada. Ce secteur, en forte croissance chez Fleury Michon grâce à la hausse du trafic aérien, pourrait donc être touché par les droits de douane américains.

"On ne sait pas quelle sera la magnitude et quelle sera la durée des taxes américaines à l'import depuis le Canada", affirme le directeur financier qui reste toutefois confiant pour la stratégie du groupe à plus long terme, à l'issue d'un "recentrage" de ses activités qui l'a conduit à plusieurs cessions ces dernières années.

La plus-value générée par la vente de Platos Tradicionales donnera lieu au versement d'un dividende exceptionnel de 70 centimes par action, soit un total de 2,03 euros par action proposé à l'assemblée générale du 3 juin.