Les valorisations des sociétés non cotées continuent de baisser

Le prix d’acquisition des PME non cotées européennes poursuit sa baisse. (© Fotolia)

L'évolution des prix d'achat des PME non cotées européennes reste sur une tendance baissière, selon l'indice Argos. Les fusions et acquisitions reculent de 13% sur un an. Ce repli rappelle la hausse du niveau de risque sur les possibles défaillances d'entreprises, mais il est aussi source d'opportunités pour les acheteurs.

Le prix d’acquisition des PME non cotées européennes poursuit sa baisse, selon l’indice Argos établi à la fin du premier trimestre 2023, et publié le 24 mai.

L’Argos Index mid-market est publié chaque trimestre par Argos Wityu, fonds d’investissement européen indépendant, et Epsilon Research, plateforme en ligne pour la gestion des opérations de fusions et acquisitions dans le non coté.

Cet indice mesure, depuis 2006, l’évolution des valorisations des PME non cotées de la zone euro ayant fait l’objet d’une prise de participation majoritaire au cours des six derniers mois.

Un marché plus polarisé

«Au 1er trimestre 2023, les prix d’acquisition des PME de la zone euro et l’activité en valeur des fusions-acquisitions sur ce segment se rapprochent de leur niveau de 2020, année de l’onde de choc de la crise liée au Covid-19. Cette mesure se situe dans un contexte macro-économique qui continue à se dégrader, caractérisé par une intensification des tensions géopolitiques, une remontée des taux d’intérêt face à une inflation persistante, un ralentissement de la croissance économique et une volatilité des marchés actions», indique Louis Godron, président d’Argos Wityu.

L'indice Argos établit ses analyses à partir des multiples du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda - mot tiré des initiales de cette notion comptable