Les USA vont "fermement" défendre leurs intérêts, dit Hegseth à son homologue chinois

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a fait savoir vendredi qu'il avait déclaré lors d'une rencontre en Malaisie avec son homologue chinois, Dong Jun, que les Etats-Unis allaient "fermement défendre leurs intérêts" dans la région mais qu'ils ne cherchaient pas le conflit.

Cette réunion, organisée en marge du sommet des ministres de la Défense de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), vient confirmer une amélioration progressive des communications entre Washington et Pékin, dans un contexte de tensions régionales et de renforcement des déploiements militaires.

Pete Hegseth et Dong Jun s'étaient précédemment entretenus par visioconférence en septembre.

Sur le réseau social X, le chef du Pentagone a écrit avoir déclaré à son homologue chinois que les Etats-Unis étaient préoccupés par les activités de la Chine dans les eaux contestées de mer de Chine du Sud et autour de Taïwan.

Il a décrit leur échange comme "bon et constructif", ajoutant que Washington allait "poursuivre les discussions (avec Pékin) sur des questions d'importance mutuelle".

"Les Etats-Unis ne cherchent pas le conflit", a déclaré Pete Hegseth. "Ils vont continuer à défendre fermement leurs intérêts et s'assurer qu'ils ont les capacités dans la région pour le faire".

Ces commentaires interviennent après que le président américain Donald Trump a dit jeudi n'avoir pas discuté de Taïwan lors de son sommet en Corée du Sud avec son homologue chinois Xi Jinping.

(Reportage de Danial Azhar; version française Jean Terzian)