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Les USA veulent qu'Israël "réprime" la violence des colons en Cisjordanie occupée
information fournie par Reuters 18/10/2026 à 03:59

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Les Etats-Unis veulent qu'Israël fasse davantage pour empêcher les attaques commises par les colons en Cisjordanie occupée, a dit samedi le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio.

"Nous sommes inquiets des images que nous voyons", a dit Marco Rubio. "Nous avons et continuons de demander aux Israéliens de réprimer ces choses."

Les remarques du chef de la diplomatie américaine interviennent au lendemain de l'agression par des colons de la photo-journaliste américaine Heidi Levine, qui couvrait la récolte des olives pour le Washington Post.

Le département d'Etat a demandé des explications au sujet des événements autour de l'agression de Heidi Levine, a dit Marco Rubio, ajoutant qu'il s'attendait à être contacté par l'ambassade des Etats-Unis en Israël d'ici dimanche.

Le ministre belge des Affaires étrangères a annoncé samedi que des colons juifs masqués ont attaqué des Palestiniens, des représentants de l'Eglise catholique et des responsables européens, dont un maire français, en Cisjordanie occupée.

(Gram Slattery et Jasper Ward à Washington; version française Camille Raynaud)

Proche orient
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