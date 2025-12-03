Les USA suspendent les demandes d'immigration provenant de 19 pays

L'administration américaine a déclaré mardi suspendre toutes les demandes d'immigration déposées par les ressortissants de 19 pays, invoquant notamment des craintes pour la sécurité nationale.

Cette suspension s'applique aux ressortissants de pays déjà visés par des restrictions d'entrée aux Etats-Unis. Les demandes de carte verte ou de citoyenneté sont également suspendues.

Les demandes déposées par les personnes en provenance d'Afghanistan, de Birmanie, du Tchad, de la République du Congo, de la Guinée équatoriale, d'Erythrée, d'Haïti, d'Iran, de Libye, de Somalie, du Soudan et du Yémen - déjà visées par les restrictions imposées au mois de juin -, sont soumises à cette suspension.

Cette décision s'applique aux demandes en attente et impose à toutes les personnes venant des pays figurant sur la liste "de se soumettre à un processus de réexamen approfondi, comprenant un éventuel entretien et, si nécessaire, un nouvel entretien, afin d'évaluer pleinement toutes les menaces pour la sécurité nationale et la sécurité publique".

Le mémorandum cite plusieurs crimes récents qui auraient été commis par des immigrants, notamment l'attaque ayant visé des membres de la Garde nationale la semaine dernière.

(Costas Pitas, Ryan Patrick Jones et Daniel Trotta; version française Camille Raynaud)