Les USA rencontrent des délégations russe et chinoise pour discuter du contrôle des armes nucléaires

par Olivia Le Poidevin

Les États-Unis ont rencontré une délégation russe lundi à Genève et se réuniront mardi avec des représentants chinois pour discuter d'un éventuel traité multilatéral sur le contrôle des armes nucléaires, a déclaré un haut responsable du département d'État américain.

Après l'expiration d'un accord limitant le déploiement de missiles et d'ogives nucléaires par les États-Unis et la Russie, connu sous le nom de "New Start", Washington a appelé à conclure un nouveau traité de contrôle plus large qui inclurait également la Chine.

L'ambassadeur chinois pour le désarmement, Shen Jian, a déclaré au début du mois que Pékin ne participerait pas à ce stade à de nouvelles négociations sur le contrôle des armes nucléaires avec Moscou et Washington. On ignore pour le moment si les discussions de mardi donneront lieu à des négociations officielles.

Les missions permanentes chinoise et russe à Genève n'ont pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires.

Les États-Unis ont déclaré début février que la Chine avait procédé à un essai nucléaire secret en juin 2020, ce que Shen Jian a catégoriquement nié.

Selon le haut responsable américain, des discussions bilatérales fructueuses ont déjà eu lieu avec le Royaume-Uni et la France, qui sont également membres du Conseil de sécurité des Nations unies.

"Il était logique de poursuivre les discussions avec les cinq membres permanents du Conseil de sécurité", a-t-il ajouté, en se disant optimiste.

(Reportage Olivia Le Poidevin, version française Benjamin Mallet)