Les USA ont libéré deux membres d'équipage russes du pétrolier saisi dans l'Atlantique, dit Moscou
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 11:49

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré vendredi que deux membres d'équipage russes du pétrolier intercepté mercredi par les États-Unis avaient été libérés.

"Nous nous félicitons de cette décision et exprimons notre gratitude aux dirigeants américains", a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère.

"Nous poursuivons les tâches urgentes sur toutes les questions liées au retour rapide de nos compatriotes dans leur pays", a-t-elle ajouté.

Après une traque de plus de deux semaines dans l'Atlantique, les Etats-Unis ont intercepté mercredi au large de l'Islande le Marinera, un pétrolier battant pavillon russe et lié au Venezuela.

Le ministère russe des Transports avait déclaré mercredi avoir perdu le contact avec le navire.

(Rédigé par Lucy Papachristou, version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)

