 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les USA exhortent l'Europe à imposer des restrictions de voyage liées à Ebola avant la Coupe du monde
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 23:07

* "L'UE n'a pas donné suite aux demandes américaines concernant des interdictions de voyage liées à Ebola", a déclaré un diplomate européen

* Les USA ont interdit l'entrée sur leur territoire aux personnes ayant récemment voyagé en RDC, en Ouganda et au Soudan du Sud

* Washington affirme qu'il met tout en œuvre pour assurer la sécurité des citoyens à l'approche de la Coupe du monde de la FIFA

par Simon Lewis et Giulia Paravicini

L'administration Trump a appelé les pays européens à suivre l'exemple de Washington et à imposer des restrictions de voyage aux personnes ayant récemment séjourné dans les pays d'Afrique centrale touchés par l'épidémie d'Ebola, dans l'espoir d'éviter la propagation du virus pendant la Coupe du monde de football, ont déclaré mardi des sources et des responsables. Le 1er juin, les États-Unis ont publié une démarche — une déclaration diplomatique officielle exprimant leur inquiétude — exhortant les pays européens à mettre en place des restrictions de voyage liées à l'épidémie, ont déclaré un diplomate de l'Union européenne basé en Afrique et une deuxième source proche du dossier. Le diplomate a indiqué que les États membres de l'UE n'avaient pas répondu.

Le mois dernier, les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont publié un arrêté interdisant l'entrée aux États-Unis aux non-citoyens ayant séjourné en République démocratique du Congo, en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des 21 jours précédents. Les Américains ont été invités à passer par certains aéroports pour y subir des contrôles. Le secrétaire d’État Marco Rubio a déclaré qu’il ne fallait pas laisser Ebola entrer aux États-Unis, et les efforts de l’administration se sont concentrés sur le maintien à l’étranger de toute personne potentiellement exposée au virus, même si le pays dispose d’installations équipées pour traiter les cas d’Ebola tout en contenant la propagation du virus.

Un responsable du Département d'État a déclaré que ces restrictions de voyage, associées aux promesses de financement des États-Unis pour la lutte contre Ebola, montraient que Washington avait "redoublé d'efforts" pour protéger les Américains contre la souche Bundibugyo d'Ebola, que l'Organisation mondiale de la santé a déclarée urgence de santé publique de portée internationale.

WASHINGTON APPELLE À UNE ACTION MONDIALE

"Les autres pays doivent faire leur part pour s’assurer que cette épidémie ne se propage pas davantage. Il faut agir maintenant. Cela inclut des contributions financières et la mise en place de restrictions de bon sens sur les voyages en provenance de la zone touchée", a déclaré ce responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat.

"Nous menons des discussions diplomatiques avec des pays du monde entier afin de coordonner notre approche pour protéger nos citoyens, y compris les millions de visiteurs, de supporters, d’athlètes et de touristes attendus pendant la Coupe du monde de la FIFA."

Le responsable n'a pas répondu aux questions concernant la demande officielle adressée aux pays européens, dont Axios a été le premier à faire état.

L'UE n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Marco Rubio et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont discuté de la réponse à Ebola lors d’un appel téléphonique mardi, a indiqué le département d’État.

"La priorité absolue et l’objectif principal du Département restent la protection de la santé du peuple américain et la prévention de l’arrivée de cette épidémie d’Ebola sur notre territoire", a déclaré le porte-parole Tommy Pigott dans un compte rendu de cet appel. L'administration Trump, qui a essuyé des critiques pour la fermeture de l'Agence américaine pour le développement international et les coupes dans les fonds d'aide avant l'épidémie, affirme avoir livré 150 tonnes de fournitures médicales et promis plus de 200 millions de dollars directement aux pays touchés, ce qui en fait le plus grand contributeur financier à la riposte à Ebola. L'épidémie d'Ebola a compliqué certains déplacements à l'approche de la Coupe du monde de football, qui sera organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique et débutera jeudi.

(Rédigé par Caroline Humer et Matthew Lewis ; version française Olivier Cherfan)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le point sur les équipes européennes qualifiées pour le Mondial 2027
    Le point sur les équipes européennes qualifiées pour le Mondial 2027
    information fournie par So Foot 09.06.2026 23:53 

    On connaît désormais quatre pays d’Europe qui iront au Brésil pour la Coupe du monde 2027. Outre l’équipe de France de Melvine Malard, une autre équipe a obtenu son ticket pour la compétition ce mardi soir à l’issue de la phase de poules des qualifications européennes ... Lire la suite

  • Best of des buts amateurs du week-end !
    Best of des buts amateurs du week-end !
    information fournie par So Foot 09.06.2026 23:49 

    Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain. 1/ Es Amancy vs FC Pays de Gex Il y a des gestes qui n’appellent aucun commentaire. ... Lire la suite

  • Un homme prend en photo un bâtiment effondré après un puissant séisme à General Santos, aux Philippines, le 9 juin 2026 ( AFP / Jam STA ROSA )
    Philippines: le séisme a fait 41 morts, des patients soignés à l'extérieur des hôpitaux
    information fournie par AFP 09.06.2026 23:40 

    Des blessés soignés dehors en pleine chaleur, des secours ralentis par les répliques et des accès coupés : au lendemain du puissant séisme qui a frappé le sud des Philippines faisant au moins 41 morts, des milliers de personnes sont toujours déplacées mardi. Le ... Lire la suite

  • Une voiture chargée de valises quitte la ville de Tyr après un ordre d'ordre d'évacuation lancé par Israël, le 9 juin 2026 dans le sud du Liban ( AFP / KAWNAT HAJU )
    Liban: frappes israéliennes dans le sud, au moins onze morts à Tyr
    information fournie par AFP 09.06.2026 23:37 

    Les autorités libanaises ont indiqué dans la soirée que des frappes israéliennes sur la ville de Tyr et ses environs, dans le sud du Liban, avaient fait au moins 11 morts mardi. L'armée israélienne elle annoncé avoir tué un assaillant qui avait ouvert le feu sur ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank