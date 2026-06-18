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Les USA annoncent avoir saisi plus de 50 drones à proximité des sites du Mondial
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 19:45

Les autorités américaines ont saisi plus de 50 drones à proximité des sites de la Coupe du monde de football depuis le début de la compétition, a déclaré jeudi le secrétaire à la Sécurité intérieure Markwayne Mullin.

À Kansas City, une équipe conjointe fédérale et municipale de lutte contre les drones a intercepté huit appareils mercredi à proximité du Kansas City Stadium, où se déroulait le match Argentine-Algérie (3-0), et de la fan zone de la Fifa.

L'administration fédérale américaine de l'aviation (FAA) a interdit le survol par des drones des matches de la Coupe du monde et des événements liés aux supporters à travers les États-Unis afin de renforcer la sécurité.

(Reportage de David Shepardson, version française Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)

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