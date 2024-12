Les très jeunes enfants, également victimes de problèmes de santé mentale ?

Le mal-être et la santé mentale ne sont pas l'apanage des adolescents, des jeunes (et moins jeunes) adultes. Même les plus petits peuvent être touchés. C'est, en tout cas, ce que révèle une étude de Santé publique France, publiée mardi 10 décembre. Elle s'intéresse notamment à la santé mentale des enfants de 3 à 6 ans scolarisés en maternelle dans l'Hexagone.

Cette « étude nationale sur le bien-être des enfants » (Enabee 2022) est la première du genre en France. D'autres ont été menées sur les adolescents. « Pour chaque enfant, un des parents et son enseignant ont été interrogés au moyen d'un questionnaire en ligne sécurisé ou, à défaut, par téléphone », précise le rapport. L'enquête se base sur un échantillon représentatif de plus de 2 600 enfants.

À Lille, le CHU pionnier dans la santé mentaleSelon elle, 8,3 % des enfants de 3 à 6 ans présenteraient ainsi au moins un type de difficultés probables de santé mentale, avec des conséquences sur la vie de tous les jours. Sont notamment concernées des difficultés émotionnelles (1,8 %), des difficultés oppositionnelles (5,9 %) ainsi que des difficultés d'inattention (1,9 %). Cela représente un enfant sur douze en France.

Les garçons sont plus touchés que les filles (11,3 % contre 5,2 %). L'étude souligne que, dans les douze mois qui ont précédé l'étude, 13 % des enfants scolarisés en