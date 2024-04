Les services publics répondent-ils au téléphone? Attal se réjouit des "taux de décroché" en hausse chez "30 opérateurs essentiels"

Le Premier ministre a fait l'éloge de l'action du gouvernement en matière de simplification des démarches administratives, qui contribue à "retisser la confiance" avec la population.

Gabriel Attal, le 21 juin 2022, à Paris ( AFP / THOMAS COEX )

"Que disaient les Français? Ils nous disaient 'Répondez quand on vous appelle'". En déplacement à la maison France Services de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, Gabriel Attal a défendu l'action de l'exécutif pour "débureaucratiser la France", mentionnant des "initiatives concrètes", dont celle d'améliorer le contact téléphonique entre les citoyens et les services publics.

"D'ici la fin de l'année, 30 opérateurs essentiels comme France Travail, la CAF, la police nationale ou l'administration fiscale atteindront l'objectif de 85% de taux de décrochés téléphoniques", a affirmé le chef du gouvernement, mardi 23 avril, à propos des efforts des pouvoirs publics dans le but "simplifier à tous les étages" pour "retisser la confiance avec les Français".

Lutter contre le "non-recours" aux prestations sociales

Evoquant les efforts de simplification en matière de procédures administratives, Gabriel Attal a par ailleurs fait valoir le chantier de la "solidarité à la source" mené par l'exécutif, pour garantir l'accès aux droits.

Thème de campagne d'Emmanuel Macron en 2022, le projet de "solidarité à la source" consiste à verser directement aux Français les prestations sociales (RSA, Prime d'activité...) auxquelles ils peuvent prétendre. Ce mardi, le Premier ministre a dit souhaiter faire de la lutte contre le non-recours comme un "nouveau pilier" du modèle social français, "pour veiller à ce que chacun touche ce à quoi il a droit".

Début février, Gabriel Attal avait annoncé des expérimentations sur le préremplissage des formulaires de demande de la prime d’activité et du RSA pour lutter contre la fraude et le non-recours". "On le généralisera d’ici à 2025", avait-il ajouté.