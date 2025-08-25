Les salariés mal informés sur le risque de défaillance d'entreprise

( AFP / MYCHELE DANIAU )

Les défaillances d'entreprises ont atteint un niveau historiquement élevé en France mais les salariés sont mal informés de ce risque et des dispositifs d'alerte qui les accompagnent, selon une enquête réalisée par Ipsos publiée lundi.

Alors que 64% des salariés ne savent pas précisément ce qu'est une défaillance d'entreprise, selon cette étude, le directeur général du régime de garantie des salaires AGS relève "un décalage entre la réalité économique et la perception qu'en ont les salariés".

L'AGS, qui a commandé l'enquête, intervient pour payer les salaires lorsqu'une entreprise se trouve en procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) et n’a pas de fonds disponibles pour les payer.

Le cabinet spécialisé Altares a recensé début juillet plus de 68.000 défaillances d'entreprise sur 12 mois glissants.

En amont de la procédure collective, le commissaire aux comptes doit déclencher une procédure d'alerte lorsque la continuité de l'exploitation de la société est en danger.

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le comité social et économique (CSE) peut aussi mettre en oeuvre une procédure d'alerte pour demander à la direction des informations sur la situation économique de l'entreprise.

Mais "seuls 15% des salariés connaissent précisément l'existence des dispositifs d'alerte précoce ou d'accompagnement des entreprises en difficulté", relève l'AGS.

La majorité des salariés (52%) "se sentent mal informés ou pas informés du tout" des risques de défaillance d'entreprise, qui conduit souvent à la perte de leur emploi pour les salariés.

Et 53% "ne sauraient pas du tout à qui s'adresser pour obtenir de l'aide ou des informations en cas de difficultés financières de leur entreprise", toujours selon l'enquête conduite du 21 au 25 juillet auprès de 2.000 salariés du secteur privé.

En cas de faillite de l'entreprise, c'est un mandataire judiciaire qui effectue les démarches pour le remboursement des salaires impayés, notamment auprès de l'AGS.