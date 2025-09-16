Les revenus des céréaliers français dans le rouge pour la 3e année de suite, alertent les producteurs

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Les revenus des céréaliers français sont dans le rouge pour la troisième année consécutive, a alerté mardi l'association des producteurs de blé (AGPB), qui demande "l'activation de la réserve de crise" de l'Union européenne (UE).

Si les rendements sont "revenus à la normale" avec une bonne récolte de blé cette année - évaluée à 33 millions de tonnes en 2025 -, "il n'y a eu aucun rebond des revenus des producteurs" du fait de la "chute des prix" des grains sur les marchés mondiaux et de l'augmentation des coûts de production, notamment des engrais, a expliqué à l'AFP Eric Thirouin, président de l'AGPB.

Depuis trois ans, les céréaliers doivent "emprunter pour vivre". "Avoir une entreprise qui est dans le rouge trois années de suite, ça n'est jamais arrivé et ça va être fatidique pour un bon nombre d'entre nous", a estimé cet exploitant d'Eure-et-Loir et cadre du puissant syndicat agricole FNSEA.

Selon les données publiées mardi par l'AGPB, les céréaliers, "bien loin de l'image d'Epinal" du nanti du monde paysan, ont aujourd'hui "le plus bas revenu, toutes filières agricoles confondues".

Une "dégringolade du secteur" que confirme le dernier rapport de la Commission des comptes de l'agriculture, qui place en 2023 les revenus des céréaliers derrière ceux des éleveurs de bovins viande ou de caprins, traditionnellement en bas de l'échelle.

"Entre 2015 et 2025, on est en moyenne à 12.000 euros de revenus par an, soit 1.000 euros par mois, ce qui ne permet pas d'investir", a souligné M. Thirouin.

- "Stocks stratégiques" -

Face à "une crise de marché" - l'abondance mondiale des céréales pèse sur les prix alors que le coût des intrants, notamment des engrais, remonte -, l'AGBP a demandé "l'activation de la réserve de crise" européenne.

"Quand la Pologne a été fortement chahutée" du fait de sa "frontière poreuse avec l'Ukraine sur les céréales, cette réserve de crise a été déclenchée", a-t-il relevé.

En 2023, cinq pays proches de l'Ukraine, dont la Pologne, avaient bénéficié de cette réserve de crise agricole de l'UE (pour un montant de 156 millions d'euros), tout en étant autorisés à distribuer des milliards d'aides publiques.

L'AGPB réclame aussi une revalorisation du "prix d'intervention", un prix minimum garanti au niveau européen, fixé à 101 euros par tonne depuis 2001 et jamais révisé.

"Si on tenait compte de l'inflation, on arriverait aujourd'hui à un prix d'intervention de 170 euros la tonne", soit pratiquement celui atteint aujourd'hui dans les ports français d'exportation, ce qui pourrait "limiter" les ventes à pertes, a expliqué M. Thirouin.

Enfin, l'association des producteurs de blé a invité à une "réflexion sur les stocks stratégiques", soulignant les contradictions de l'UE, qui invite à "travailler sur la constitution" de tels stocks de denrées alimentaires mais "dans le même temps envisage de réduire de 20% le budget dédié à l'agriculture".

"La Chine a des réserves (de grains) pour une année entière. En Europe, la Finlande, frontalière de la Russie, a des stocks stratégiques. (...) L'Europe doit se remettre en course" dans un monde où "les Brics (bloc des pays émergents, NDLR) veulent sortir du commerce lié au dollar" et où les Etats-Unis "ne respectent plus" les règles du commerce mondial et multiplient les annonces de taxes, a noté M. Thirouin.