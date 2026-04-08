Les responsables de la Fed plus ouverts à des hausses de taux-minutes

Davantage de responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont estimé lors de leur réunion du mois dernier que des hausses des taux d'intérêt pourraient s'avérer nécessaires pour lutter contre l'inflation, qui continuait de dépasser l'objectif de 2% fixé par la banque centrale.

"Certains participants ont jugé qu'il y avait de bonnes raisons de présenter une analyse à double sens des futures décisions du comité (de politique monétaire) en matière de taux d'intérêt", est-il écrit dans le compte-rendu de cette réunion des 17 et 18 mars publié mercredi.

Selon eux, cette analyse permettrait de "de refléter la possibilité que des ajustements à la hausse de la fourchette cible du taux des fonds fédéraux puissent s'avérer appropriés si l'inflation devait se maintenir à des niveaux supérieurs à l'objectif".

La Fed a décidé le mois dernier de maintenir ses taux directeurs dans une fourchette de 3,50% à 3,75%, tout en reconnaissant la nouvelle incertitude que la guerre faisait peser sur les perspectives économiques.

Malgré les risques d'inflation, "de nombreux participants" continuaient toutefois de considérer les baisses de taux comme faisant partie de leurs prévisions de base.

"La plupart des participants ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu'un conflit prolongé au Moyen-Orient pourrait entraîner un nouvel affaiblissement des conditions du marché du travail, ce qui pourrait justifier des baisses de taux supplémentaires, car une hausse substantielle des prix du pétrole pourrait réduire le pouvoir d'achat des ménages, resserrer les conditions financières et freiner la croissance à l'étranger", indique le compte rendu.

(Howard Schneider; version française Camille Raynaud, édité par Nicolas Delame)