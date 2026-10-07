Les responsables de la Fed divisés sur la justification d'une hausse des taux en septembre, selon le compte-rendu de la réunion

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(Mise à jour suite à la publication du procès-verbal)

* La Fed a voté à l'unanimité en faveur d'une hausse des taux en septembre, mais les avis divergeaient quant aux raisons de cette décision

* Les investisseurs s'attendent à ce que la Fed maintienne son taux directeur dans une fourchette de 3,75% à 4,00% en octobre

* La banque centrale américaine devrait relever ses taux en décembre

par Howard Schneider

Les responsables de la Réserve fédérale étaient divisés le mois dernier quant aux raisons justifiant une hausse des taux d’intérêt: “certains participants” estimaient qu’une hausse était nécessaire pour contenir l’impact des chocs liés à l’énergie et à d’autres prix, tandis qu’un noyau plus “hawkish” (favorable à une politique monétaire restrictive) la considérait comme indispensable pour se prémunir contre une inflation émergente tirée par la demande.

Ces arguments contradictoires ont été exposés dans le compte-rendu de la réunion de la banque centrale américaine des 15 et 16 septembre, au cours de laquelle la Fed a voté à l’unanimité en faveur d’une hausse d’un quart de point de pourcentage du taux directeur , alors même que les responsables ne s’accordaient pas sur la nature de cette mesure: s’agissait-il d’une mesure essentiellement préventive ou d’un virage vers une politique monétaire nettement plus restrictive visant à freiner l’investissement et la consommation?

Cette divergence, ainsi que les interprétations variées de la situation économique actuelle, laissent présager un débat animé lors de la réunion de politique monétaire des 27 et 28 octobre sur la question de savoir si l’inflation a pris une dimension plus large, tirée par la demande, justifiant une nouvelle intervention immédiate de la Fed. L’alternative serait d’attendre avant de procéder à de nouvelles hausses de taux afin de voir si les données à venir indiquent un recul des chocs liés à l’énergie, aux droits de douane et à d’autres facteurs de prix, et un retour de l’inflation vers l’objectif de 2% fixé par la banque centrale.

“De nombreux participants ont souligné qu’une trajectoire plus élevée pour la fourchette cible serait prudente du point de vue de la gestion des risques, offrant une protection contre une inflation qui resterait durablement au-dessus de l’objectif en raison d’une demande plus forte que prévu ou de nouveaux chocs défavorables du côté de l’offre”, indique le compte-rendu de la séance, publié mercredi.

D’autres, quant à eux, ont estimé que la “hausse du taux directeur” approuvée en septembre était importante pour empêcher les récentes perturbations liées à l’énergie et autres de se répercuter plus largement sur les prix, tandis que “quelques-uns” ont justifié leur soutien à cette hausse en l’alignant sur ce qu’ils considéraient comme un taux d’intérêt neutre estimé plus élevé.

“Plusieurs participants ont déclaré qu’ils considéraient le taux directeur actuel comme non restrictif ou seulement légèrement restrictif”, indique le procès-verbal. “La plupart des participants ont estimé qu’une nouvelle hausse de la fourchette cible du taux des fonds fédéraux serait probablement appropriée d’ici la fin de l’année.”

Les investisseurs, qui s’attendaient à des hausses successives des taux dans les jours ayant suivi la réunion de septembre, ont depuis revu leurs prévisions à la baisse et tablent désormais sur le maintien par la Fed de son taux directeur dans la fourchette de 3,75% à 4,00% lors de sa réunion prévue plus tard ce mois-ci, juste avant les élections législatives de mi-mandat, mais sur une nouvelle hausse lors de la réunion des 8 et 9 décembre.

À la suite de la publication de données sur l’emploi plus faibles que prévu et de données sur l’inflation , les récentes déclarations des responsables de la Fed ont renforcé l’impression que les décideurs politiques allaient désormais laisser le temps aux nouvelles données de montrer si l’inflation sous-jacente allait reculer par rapport à ses niveaux actuels – supérieurs de plus d’un point de pourcentage à l’objectif de la Fed – ou si elle s’avérait plus tenace.

Mais les arguments avancés lors de la réunion de septembre persistent, certains responsables estimant également que des hausses de taux plus nombreuses et plus rapides sont nécessaires, ce qui pourrait déboucher sur un résultat divisé et de multiples dissidences lors de la réunion prévue plus tard ce mois-ci.