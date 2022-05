Les prix de location de voitures explosent cet été

Rouler à bord d'une voiture de location va peser lourd sur le budget vacances des Français cet été. D'après une étude du comparateur Carigami, relayée par BFMTV, les tarifs pratiqués dans certaines villes, notamment dans le sud de l'Hexagone, ont très fortement augmenté pour la période estivale de 2022. Une semaine de location entre le 1er mai et le 31 août coûterait 41,3 % plus cher en moyenne en comparaison avec 2019, avant la crise sanitaire du Covid-19.

Dans les stations balnéaires prisées des vacanciers, les prix des locations automobiles ont plus que doublé. C'est le cas à Nice (+ 107,7 %) et à Bastia (+ 99,1 %). Idem à Ajaccio, avec 92,4 % de hausse, ou dans le Sud-Ouest, ainsi à Biarritz (+ 96,4 %). La destination des surfeurs est d'ailleurs en tête du classement des dix villes où les locations à la semaine sont les plus chères, avec un budget moyen estimé à 505 euros, suivie par Nice (496 euros) et Ajaccio (445 euros). La plus forte hausse s'observe à Toulouse, avec plus de 43 % d'augmentation des tarifs. À l'inverse, louer une voiture à Lille ne coûterait que 292 euros à la semaine (+ 12,7 % tout de même par rapport à 2021), à Clermont-Ferrand 293 euros (+ 18 %) et à Mulhouse 295 euros (+ 5,5 %). En moyenne, en France, il faut débourser 396 euros (+ 4,8 % de plus qu'en 2021). Pénurie de main-d'œuvre : le couac des vacances ?

Un déséquilibre entre l'offre et la demande

Comment

... Source LePoint.fr