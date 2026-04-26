Les principaux rivaux de Netanyahu s'allient pour les prochaines législatives

par Maayan Lubell

Deux anciens chefs du gouvernement israélien et rivaux de l'actuel Premier ministre Benjamin Netanyahu ont annoncé dimanche joindre leurs forces en vue des élections législatives prévues cette année.

Anciens Premiers ministres, Naftali Bennett (droite) et le centriste Yaïr Lapid, ont annoncé la fusion de Bennett 2026 et Yesh Atid (Il y a un futur).

"Nous sommes ici ensemble pour le bien de nos enfants. L'Etat d'Israël doit changer de direction", a déclaré le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, lors d'une conférence de presse conjointe menée avec Naftali Bennett.

Le nouveau parti politique se nommera Ensemble, a annoncé Naftali Bennett.

"Après 30 ans, il est l'heure de se séparer de Netanyahu et d'ouvrir un nouveau chapitre pour Israël."

Les deux hommes politiques ont déjà joint leurs forces en 2021 pour mettre fin à douze années de règne de Benjamin Netanyahu. Mais leur gouvernement de coalition avait fait long feu et n'avait survécu que 18 mois.

La coalition avait intégré pour la première fois un parti de la minorité arabe, Liste arabe unie.

Le Premier ministre israélien a réagi en publiant une photo de 2021 sur laquelle figurent Yaïr Lapid et Mansour Abbas, le dirigeant du parti arabe.

"Ils l'ont fait une fois, ils le referont encore", a écrit Benjamin Netanyahu sur Telegram.

Benjamin Netanyahu, qui détient le record de longévité au poste de Premier ministre, jouit d'une côte de popularité au plus bas née au lendemain des attaques du Hamas d'octobre 2023 et qui n'est pas remontée avec l'intervention israélienne contre l'Iran.

Naftali Bennett, 54 ans, un ancien militaire devenu magnat de la tech, était donné perdant dans les sondages, crédité de seulement 21 sièges à la Knesset, le Parlement israélien, contre 25 pour le Likoud du Premier ministre israélien, selon un sondage de N12 News publié cette semaine.

Selon cette étude, le parti de Yaïr Lapid ne remporterait que sept sièges, alors qu'il en possède actuellement 24.

Ancien présentateur télévisé, Yaïr Lapid se fait le porte-parole de la classe moyenne israélienne mécontente de ce qu'elle considère comme une charge fiscale et militaire injuste.

(Version française Zhifan Liu)