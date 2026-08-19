Les préoccupations des responsables de la Fed concernant l'inflation se sont accrues lors de la réunion de juillet, comme le révèlent les procès-verbaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réaction des marchés aux paragraphes 8 et 9)

* La Fed a maintenu son taux directeur inchangé dans une fourchette de 3,50% à 3,75% lors de sa réunion des 28 et 29 juillet

* Les procès-verbaux de la réunion montrent que “nombreux” étaient ceux qui estimaient qu’une hausse des taux serait nécessaire si l’inflation ne baissait pas

* Il s'agissait de la deuxième réunion de Warsh à la tête de la Fed

par Howard Schneider

Les inquiétudes concernant l’inflation se sont accentuées lors de la réunion de la Réserve fédérale le mois dernier, “plusieurs” responsables étant prêts à relever les taux d’intérêt et “de nombreux” participants estimant qu’une hausse des coûts d’emprunt serait nécessaire si l’inflation ne redescendait pas vers l’objectif de 2% fixé par la banque centrale américaine, comme l’ont révélé mercredi les procès-verbaux de la séance.

Les responsables politiques favorables à une hausse des taux lors de la réunion “ont fait remarquer que les pressions sur les prix semblaient généralisées et ont estimé que le Comité de définition des politiques devrait adopter une orientation plus restrictive afin de respecter son engagement à atteindre de manière durable ses objectifs de stabilité des prix et de plein emploi”, indique le procès-verbal de la réunion des 28 et 29 juillet. Selon eux, ne pas agir ainsi risquerait d’entraîner “une série de mesures de resserrement plus marquées et potentiellement plus coûteuses à un stade ultérieur”. Lors de cette réunion, la Fed a voté le maintien de son taux d’intérêt de référence dans la fourchette actuelle de 3,50% à 3,75%, mais trois membres du Comité ont exprimé leur désaccord, se prononçant en faveur d’une hausse d’un quart de point de pourcentage.

Un groupe plus important de “nombreux” participants “a estimé qu’un resserrement de la politique monétaire serait probablement nécessaire si l’inflation ne baissait pas”, indique le procès-verbal.

Le procès-verbal, qui couvre la deuxième réunion de Kevin Warsh en tant que président de la Fed, montre que les responsables monétaires se penchent déjà sur certaines des questions plus larges qu’il souhaite aborder dans le cadre d’une éventuelle refonte du fonctionnement de la Fed.

Les participants ont considéré que l'examen prochain, par un groupe de travail, de la manière dont la Fed gère son bilan constituait une “occasion de mener une discussion approfondie”, même si “de nombreux” participants à la réunion “ont réaffirmé que le principal moyen d’ajuster l’orientation de la politique monétaire devait passer par des modifications de la fourchette cible du taux des fonds fédéraux”, et non par la manipulation du portefeuille d’actifs de la Fed.

M. Warsh a également sollicité “l’avis du Comité” sur la question de savoir s’il serait préférable que la Fed ne tienne que six réunions par an au lieu des huit actuelles, ce qui permettrait de disposer à chaque fois de données couvrant deux mois complets. Aucune décision n’a été prise à ce sujet, selon le procès-verbal, et le calendrier des réunions pour 2026 ne sera pas modifié. Le procès-verbal n’a suscité que peu de réactions sur les marchés financiers. L’annonce faite plus tôt mercredi selon laquelle le Trésor allait doubler ses rachats de dette publique américaine à long terme avait atténué la pression à la hausse sur les rendements et contribué à faire remonter les actions après la chute de mardi. Les marchés des contrats à terme sur taux d’intérêt continuaient d’évaluer à plus de 50% la probabilité que la Fed commence à relever ses taux lors de sa réunion des 27 et 28 octobre et, à défaut, une probabilité très élevée de hausse des taux lors de sa dernière réunion de l’année, en décembre.

ÉVOLUTION DU DÉBAT POLITIQUE

Le procès-verbal ne fait aucune mention d’un soutien en faveur d’une baisse des taux, ce qui montre à quel point le débat politique de la Fed a évolué au cours d’une année qui avait débuté avec la perspective que la banque centrale serait en mesure de réduire les coûts d’emprunt cette année, compte tenu du ralentissement de l’inflation. Les pressions sur les prix ont toutefois continué de s’accentuer, en particulier après que l’administration Trump s’est jointe à Israël dans une guerre contre l’Iran. Les livraisons de pétrole et de gaz transitant par le détroit stratégique d’Ormuz restent limitées près de six mois après le début du conflit. La Fed devrait maintenir son taux directeur inchangé lors de sa réunion des 15 et 16 septembre, après que des données récentes ont montré un léger ralentissement de l'inflation et des suppressions d'emplois inattendues en juillet. Ces données ont laissé les responsables divisés quant à la nécessité de nouvelles hausses de taux pour freiner davantage l'inflation, mais les ont également rendus plus prudents quant à la vigueur du marché du travail et aux risques pesant sur leur objectif de maintien du plein emploi. M. Warsh s’est montré réticent à s’exprimer sur l’orientation de la politique monétaire sous son mandat.