Les premiers utilisateurs de Mythos Preview d'Anthropic continuent d'y avoir accès malgré la décision américaine, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse de l'ENISA dans l'avant-dernier paragraphe)

Certaines entreprises sélectionnées dès le début par Anthropic pour tester le modèle d’IA Mythos ont conservé leur accès à une version préliminaire du système, malgré une décision du gouvernement américain qui a entraîné la fermeture totale des autres versions, a rapporté jeudi Bloomberg News.

Le créateur de Claude avait limité l’accès à Mythos Preview à environ 200 organisations, dont le gouvernement américain, dans le cadre de son programme Glasswing, après que le modèle eut identifié des milliers de failles logicielles.

Une version moins puissante de Mythos avait été rendue publique, puis désactivée conformément aux directives de contrôle des exportations de Washington visant à suspendre l’accès à tous les ressortissants étrangers pour des raisons de sécurité nationale.

Des entreprises telles que Dragos et Cisco Systems ont confirmé à Bloomberg News qu’elles avaient conservé l’accès à Mythos Preview. Le rapport de Bloomberg précise qu’on ne savait pas immédiatement comment Anthropic déterminait l’accès des différents membres de Glasswing.

Anthropic, Cisco et Dragos n’ont pas répondu auxdemandes de commentaires de Reuters.

L’agence européenne de cybersécurité ENISA, qui avait été invitée à rejoindre Glasswing avant la décision de blocage du gouvernement américain, a été informée vendredi qu’elle n’y aurait plus accès, ajoute le rapport.

L’ENISA a déclaré vendredi dans un communiqué qu’elle poursuivait ses discussions avec Anthropic concernant l’accès à Mythos Preview, tout en consultant d’autres fournisseurs de modèles d’IA et de modèles à poids ouverts afin de comprendre « les pressions opérationnelles d’aujourd’hui, les pivots stratégiques de demain et les incertitudes existentielles d’après-demain ».

Les relations entre Anthropic, qui s'apprête à entrer en bourse, et le gouvernement américain se sont rompues cette année après que l'entreprise eut refusé d'autoriser l'armée américaine à utiliser ses modèles d'IA pour la surveillance intérieure et des systèmes d'armes entièrement autonomes.