 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Philippines demandent à la Chine de retirer une plateforme flottante près d'un récif contesté
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 13:53

Les Philippines ont demandé mercredi à la Chine de retirer une plateforme flottante installée près du récif de Scarborough, objet d'un litige en mer de Chine méridionale, ajoutant qu'elles ne permettront pas sa transformation en île artificielle.

Manille a déposé mardi une protestation diplomatique concernant la présence de ce qu’elle a qualifié de "plateforme mobile", que les garde-côtes philippins estiment avoir été déployée par des navires de recherche chinois.

"Du point de vue de la défense et de la sécurité, nous mettons tout en œuvre pour remplir notre mission, notamment en empêchant que Bajo de Masinloc ne soit transformé en une nouvelle île artificielle", a déclaré le porte-parole de la marine philippine, Roy Trinidad, lors d’une conférence de presse, utilisant le nom local du récif.

DES PHOTOS MONTRENT DES PERSONNES À BORD DE LA PLATEFORME

Les autorités philippines ont diffusé des photos montrant une plateforme flottante carrée avec plusieurs personnes à bord et une antenne en son centre, construite en planches de bois et entourée de flotteurs cylindriques.

La Chine n'a ni confirmé ni démenti être à l'origine de l'installation. Mardi, son ministère des Affaires étrangères a réaffirmé que Pékin exerçait une "souveraineté incontestable" sur le récif.

RAPPELANT LE RÉCIF DE MISCHIEF

Des images satellites obtenues par Reuters ont confirmé la présence de la structure, bien qu’un cliché du 1er juin montre qu’elle n’était plus à l’entrée du récif. Les garde-côtes philippins ont déclaré qu'elle se trouve toujours sur le banc de sable et qu'elle a été observée pour la dernière fois au milieu du lagon.

Les responsables philippins n'ont pas souhaité commenter l'objectif de la plateforme ni qualifier sa présence d'escalade chinoise.

Selon Jay Batongbacal, professeur à l’Université des Philippines et expert en droit maritime, la structure rappelle les premières installations de Mischief Reef, l’une des îles artificielles chinoises en mer de Chine méridionale, et s’inscrit dans une stratégie de modification progressive du terrain.

EFFORTS EN MATIÈRE DE CODE DE CONDUITE

Les relations entre Manille et Pékin se sont détériorées en raison de confrontations maritimes répétées en mer de Chine méridionale, une route commerciale majeure que la Chine revendique en grande partie.

Le récif de Scarborough est convoité pour ses ressources halieutiques et son lagon, qui sert de refuge aux navires en cas de tempête. La Chine en exerce le contrôle de facto depuis 2012.

L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et la Chine négocient un code de conduite pour la mer de Chine méridionale, sans accord à ce stade. La ministre philippine des Affaires étrangères Theresa Lazaro a estimé mercredi qu’il valait mieux ne pas avoir de code que d’en adopter un "mauvais".

(Nestor Corrales et Karen Lema, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un véhicule militaire israélien patrouille sur la route du nord dans la Haute Galilée, à la frontière avec le Liban, le 9 juin 2026 ( AFP / Jalaa MAREY )
    Trump juge que l'Iran prend trop de temps à négocier et va "en payer le prix"
    information fournie par AFP 10.06.2026 14:03 

    Donald Trump a jugé mercredi que l'Iran avait été trop long à négocier et allait désormais "en payer le prix", un nouveau revirement du président américain qui avait promis la veille un accord imminent avec Téhéran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. "Ils ... Lire la suite

  • robots humanïdes de la société Agile Robots à la foire de Hanovre, avril 2026 ( AFP / RONNY HARTMANN )
    Bosch parie sur les robots humanoïdes pour se relancer
    information fournie par AFP 10.06.2026 13:58 

    L'équipementier Bosch a affirmé mercredi sa volonté d'accélérer dans l'automotisation et la robotique humanoïde, un marché avec un haut potentiel au-delà d'un secteur automobile plongé dans la crise. Pour le premier équipementier automobile mondial, la robotique ... Lire la suite

  • Recep Tayyip Erdogan à Ankara, en Turquie, le 11 février 2025. ( AFP / ADEM ALTAN )
    Accord militaire avec Chypre : le président turc Erdogan met la France en garde
    information fournie par Boursorama avec Media Services 10.06.2026 13:54 

    Paris et Nicosie ont signé un accord visant à faciliter l'accueil de forces françaises à Chypre "pour des opérations humanitaires". La Turquie répondra de manière "très ferme" si l'accord militaire signé entre Chypre et la France menace la République turque de ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.06.2026 13:54 

    (Actualisé avec secteur des semi-conducteurs, Ares Management, contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,93% pour le Dow Jones .DJI , de 1,11% ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank