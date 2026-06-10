Les Philippines demandent à la Chine de retirer une plateforme flottante près d'un récif contesté

Les Philippines ont demandé mercredi à la Chine de retirer une plateforme flottante installée près du récif de Scarborough, objet d'un litige en mer de Chine méridionale, ajoutant qu'elles ne permettront pas sa transformation en île artificielle.

Manille a déposé mardi une protestation diplomatique concernant la présence de ce qu’elle a qualifié de "plateforme mobile", que les garde-côtes philippins estiment avoir été déployée par des navires de recherche chinois.

"Du point de vue de la défense et de la sécurité, nous mettons tout en œuvre pour remplir notre mission, notamment en empêchant que Bajo de Masinloc ne soit transformé en une nouvelle île artificielle", a déclaré le porte-parole de la marine philippine, Roy Trinidad, lors d’une conférence de presse, utilisant le nom local du récif.

DES PHOTOS MONTRENT DES PERSONNES À BORD DE LA PLATEFORME

Les autorités philippines ont diffusé des photos montrant une plateforme flottante carrée avec plusieurs personnes à bord et une antenne en son centre, construite en planches de bois et entourée de flotteurs cylindriques.

La Chine n'a ni confirmé ni démenti être à l'origine de l'installation. Mardi, son ministère des Affaires étrangères a réaffirmé que Pékin exerçait une "souveraineté incontestable" sur le récif.

RAPPELANT LE RÉCIF DE MISCHIEF

Des images satellites obtenues par Reuters ont confirmé la présence de la structure, bien qu’un cliché du 1er juin montre qu’elle n’était plus à l’entrée du récif. Les garde-côtes philippins ont déclaré qu'elle se trouve toujours sur le banc de sable et qu'elle a été observée pour la dernière fois au milieu du lagon.

Les responsables philippins n'ont pas souhaité commenter l'objectif de la plateforme ni qualifier sa présence d'escalade chinoise.

Selon Jay Batongbacal, professeur à l’Université des Philippines et expert en droit maritime, la structure rappelle les premières installations de Mischief Reef, l’une des îles artificielles chinoises en mer de Chine méridionale, et s’inscrit dans une stratégie de modification progressive du terrain.

EFFORTS EN MATIÈRE DE CODE DE CONDUITE

Les relations entre Manille et Pékin se sont détériorées en raison de confrontations maritimes répétées en mer de Chine méridionale, une route commerciale majeure que la Chine revendique en grande partie.

Le récif de Scarborough est convoité pour ses ressources halieutiques et son lagon, qui sert de refuge aux navires en cas de tempête. La Chine en exerce le contrôle de facto depuis 2012.

L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et la Chine négocient un code de conduite pour la mer de Chine méridionale, sans accord à ce stade. La ministre philippine des Affaires étrangères Theresa Lazaro a estimé mercredi qu’il valait mieux ne pas avoir de code que d’en adopter un "mauvais".

(Nestor Corrales et Karen Lema, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)