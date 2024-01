Les péages d'autoroute pour les poids lourds seront plus coûteux selon leurs émissions de CO2 d'ici 2030

Illustration. ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Un nouveau décret paru dimanche 31 décembre prévoit une modulation des tarifs des péages des camions et des cars en fonction de leur niveau de pollution.

Ce texte transpose une directive européenne obligatoire prise en 2022, destinée à encourager l'utilisation de véhicules moins polluants. Cette transposition devait être réalisée avant mars 2024.

La mesure sera applicable aux véhicules de transport de marchandises et de personnes dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes.

Les péages " sont modulés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone du véhicule. L'amplitude de cette modulation est fixée par le cahier des charges annexé au contrat de concession ", indique le décret paru au Journal officiel. Un arrêté ministériel fixera les classes d'émissions et l'amplitude de la modulation pour chacune d'elles.

Une mesure qui s'appliquera uniqument "sur les futurs contrats d'autoroutes"

Ces péages seront en outre majorés d'une "redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic". Un arrêté en précisera les valeurs de référence, selon la performance environnementale du véhicule, ses caractéristiques techniques et le caractère suburbain ou interurbain de la route empruntée.

Dans les faits, la mesure ne concerne pas les contrats de concession en cours d'exécution. Elle ne "s'applique que sur les futurs contrats d'autoroutes", indique le ministère des Transports.

Les principales concessions actuelles, couvrant plus de 90% des autoroutes concédées, doivent arriver à terme entre 2031 et 2036. Les transports constituent le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre en France, les véhicules lourds (y compris bus et cars) pesant environ un quart de ce poste, selon des chiffres officiels.