Les pays de l'UE valident l'accord avec le Mercosur, disent des sources

Les Etats membres de l'Union européenne, via leurs ambassadeurs, ont donné vendredi leur accord provisoire au traité de libre-échange avec le Mercosur, a-t-on appris de trois diplomates européens et de sources.

Les Vingt-Sept ont jusqu'à 17h00 (16h00 GMT) pour confirmer leur vote par écrit, ont dit les diplomates.

La validation de ce traité par les Etats membres nécessite une majorité qualifiée. La France a annoncé avec d'autres pays qu'elle voterait contre mais n'est pas parvenue à réunir une minorité de blocage.

L'entrée en vigueur de l'accord nécessitera aussi l'aval du Parlement européen.

(Philip Blenkinsop, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)