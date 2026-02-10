Les Pays-Bas arrêtent 15 personnes soupçonnées de diffuser la propagande de l'EI sur TikTok

Quinze personnes ont été arrêtées mardi aux Pays-Bas, soupçonnées d'avoir diffusé de la propagande de l'État islamique (EI) sur TikTok et d'avoir incité à commettre des attentats terroristes, ont déclaré les procureurs néerlandais.

Ces arrestations ont été déclenchées après la détection d'un compte TikTok diffusant de grandes quantités de propagande de l'EI avec des sous-titres en néerlandais, ont précisé les procureurs.

Ces publications sur TikTok, dont certaines ont été vues plus de 100.000 fois, encourageaient à rejoindre l'EI et glorifiaient le fait de devenir un martyr pour le compte de l'organisation djihadiste.

Treize des suspects sont syriens et quatre néerlandais, ont également déclaré les procureurs, laissant entendre que certains ont la double nationalité.

Les suspects, dont quatre sont mineurs et qui sont âgés de 16 à 53 ans, ont été arrêtés lors de raids menés à travers les Pays-Bas à la suite de l'arrestation le mois dernier d'un individu identifié par les procureurs comme étant le principal suspect.

TikTok appartient à la société chinoise Bytedance.

(Rédigé par Bart Meijer, version française Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)