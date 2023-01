Les particuliers ont réduit de 12% leur consommation de gaz et électricité entre octobre et décembre 2022

"Les efforts de tous ont porté leurs fruits", se sont félicités les ministères de la Transition écologique et de la Transition énergétique.

( AFP / JOHANNA LEGUERRE )

L'appel à la sobriété énergétique a été entendu. La consommation de gaz et d'électricité des ménages français a baissé de 12% entre octobre et décembre 2022 , ont annoncé lundi 23 janvier sur Twitter les ministères de la Transition écologique et de la Transition énergétique. "Les efforts de tous ont porté leurs fruits (...) Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées, continuons à agir ensemble !", ont félicité les ministères.

Un comportement responsable en pleine crise énergétique, provoquée notamment par la guerre en Ukraine , couplé à une météo particulièrement clémente jusqu'à la mi-novembre, qui a repoussé l'allumage du chauffage . Conséquences de ces deux facteurs, les stockages sont "historiquement bien remplis" avec un niveau qui atteignait le 15 janvier 80% des capacités , bien au-delà de la moyenne de 55% observée sur les six dernières années à la même époque, a indiqué la semaine dernière gestionnaire du réseau de transport de gaz GRTgaz.

Scrutés comme le lait sur le feu depuis l'été, ces stockages étaient "cruciaux" pour le passage de l'hiver en raison des craintes liées au tarissement du gaz russe en "pipeline" depuis le début de la guerre en Ukraine.

Ironie de la situation, le niveau des stockages est tel aujourd'hui qu'ils ont désormais besoin de "respirer", c'est-à-dire d'avoir du mouvement sortant et entrant. "Il va donc falloir les vider un peu", a résumé auprès de l'AFP Thierry Trouvé, directeur général de GRTgaz. Ainsi, "la probabilité d'un déficit de gaz d'ici la fin de l'hiver est très très faible", voire "quasi nulle" , a-t-il affirmé lundi sur BFM Business.