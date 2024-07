« Les marchés financiers misent sur un scénario où les trois gros blocs s’annuleront à l’Assemblée »

Chef analyste pour la société financière britannique IG, à Paris, Alexandre Baradez est l'un des meilleurs connaisseurs des mouvements, pas toujours lisibles, et parfois capricieux, des marchés financiers. Pour Le Point, ce spécialiste a accepté de décrypter l'état d'esprit des investisseurs, en actions comme en dette publique française, au lendemain du premier tour des élections législatives qui ont porté le Rassemblement national (RN) en tête.

Le Point : Comment réagissent les marchés boursiers à la suite du premier tour des élections législatives ?

Alexandre Baradez : Il y a eu une détente forte à la Bourse de Paris, lundi matin, avec un gain de 2,6 % pour le CAC 40, à 7 673 points. Depuis, l'indice a un peu ralenti, mais il reste dans le vert, alors qu'il était dans le rouge vendredi, à 7 479 points. La première cause de cette détente, c'est que la Bourse a été beaucoup vendue avant l'élection à cause de craintes fortes d'une majorité absolue pour le RN et surtout pour le Nouveau Front populaire (NFP), dont le programme économique fait très peur aux investisseurs.

Comme ces craintes, même si elles existent toujours, ne se sont pas renforcées, on assiste à un relâchement de la pression. Bien sûr, le risque d'une majorité absolue