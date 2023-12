Les livreurs de repas à domicile appelés à la grève ce week-end

Plusieurs syndicats protestent contre la nouvelle rémunération mise en place par Uber Eats.

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Il sera peut-être difficile de se faire livrer son repas ce week-end. L'appel à la grève de l'ensemble des livreurs de plateformes est maintenu les 2 et 3 décembre en raison du changement de rémunération "sans consultation" par Uber Eats. Une dizaine de manifestations et rassemblements sont prévus en France samedi, dont une à Paris, place Stalingrad, dans le XIXe arrondissement, à midi, rapporte Le Parisien.

La CGT livreurs dénonce l’algorithme "opaque et incompréhensible" mise en place par Uber Eats, qui compte pas moins de 65.000 livreurs qui se connectent sur son application , qui entraîne, selon elle, une baisse du montant des courses. Le syndicat Union-indépendants, à l'origine de cet appel à la grève nationale avec la CGT, affirme auprès de franceinfo avoir constaté auprès d'une cinquantaine de livreurs que leur salaire a diminué de 10 à 30% depuis la mise en place de l'algorithme.

"Les livreurs sont en incapacité de comprendre comment est calculé le prix d'une course", dénonce Fabian Tosolini, délégué national d'Union-Indépendants. "Deux livreurs assis devant le même restaurant peuvent avoir une course avec une même distance et un même temps qui peut être facturé d'un côté 2,85 euros, de l'autre côté 4 euros", s'insurge le syndicaliste.

Mise en place le 10 octobre, la nouvelle tarification "peut faire varier certaines courses à la hausse et d’autres à la baisse, (mais elle) ne vise pas à diminuer la rémunération moyenne par course", justifiait Uber Eats la semaine dernière, notant même "une légère augmentation du revenu moyen par course de 1,4%" dans les villes pilotes que sont Avignon, Lille et Rouen. À la suite du déploiement complet de la nouvelle tarification, le revenu moyen par course a connu une légère hausse de 3% lors de la première semaine", a précisé Uber Eats.

Face à cette menace de grève et après discussions avec les syndicats, Uber Eats a annoncé la semaine dernière qu'elle allait augmenter la garantie minimale de revenu horaire sectorielle de 11,75 euros" à 14 euros pour six mois.

Auprès de franceinfo, la plateforme assure par ailleurs que cet algorithme doit mieux prendre en compte le temps passé à livrer, et notamment "le temps d'attente au restaurant et chez le client".