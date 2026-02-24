Les intentions d'investissement des TPE/PME remontent, selon une étude

( AFP / ERIC PIERMONT )

Les intentions d'investissement des TPE/PME rebondissent au premier trimestre, 45% des dirigeants en prévoyant cette année, six points de plus qu'au trimestre précédent, révèle mardi une enquête de Bpifrance Le Lab et Rexecode.

Ce niveau reste cependant éloigné de sa moyenne historique (53% de 2018 à 2025). Par ailleurs, l'indicateur d'opinion sur les montants de ces investissements est de -16, un rebond de 12 points par rapport au trimestre précédent, et de 9 points sur un an, mais inférieur de 8 points à sa moyenne historique.

Le renouvellement d’équipements usagés ou obsolètes et la modernisation des installations demeurent, de loin, les principales motivations d'investissement, cité respectivement par 76% et 60% des quelque 1.200 répondants à cette enquête ce mois-ci.

Les dépenses liées à l'environnement, en revanche (économie d'énergie, recyclage...) sont citées par 30% des responsables, un recul de 9 points sur un an. Le pic d'engagement de ces dépenses avait été observé fin 2023-début 2024, mais elles s'érodent depuis.

Le principal frein à leur croissance, cité par 56% des répondants, sont des perspectives de demande dégradées: un recul de trois points toutefois par rapport au dernier trimestre, mais une hausse de 17 points par rapport à la moyenne historique.

L'incertitude politique pèse toujours lourdement sur l'activité des TPE/PME: 95% des patrons interrogés redoutent un impact négatif sur leur entreprise, +3 points sur le trimestre. Cependant, la part de ceux qui redoutent que cet impact soit "marqué" diminue: 58% contre 62% le trimestre précédent.

Enfin, l'étude consacre un focus sur les Prêts Garantis par l'État (PGE) accordés pendant le Covid. La plupart des répondants (68%) ont obtenu le leur en 2020, 28% en 2021 et 4% en 2022.

Plus d'une entreprise sur deux (55%) prévoit de solder son PGE d'ici la fin de l'année, tandis que 15% visent un remboursement au‑delà et que 3% craignent de ne pas y parvenir. Parallèlement, 31% des TPE/PME ayant souscrit un PGE en 2020 l'ont déjà remboursé, ainsi que 18% de celles l'ayant obtenu en 2021 et 2022.

Pour la plupart des TPE/PME n'ayant pas totalement remboursé leur PGE, les conséquences du remboursement sur le développement de l'entreprise sont jugées modérées voire faibles. Cependant, 18% alertent sur le risque qu'il compromette fortement leur développement.

Le PGE est globalement plébiscité : 82% des dirigeants en ayant souscrit un le redemanderaient, et 57% disent qu'il leur a évité d'importantes difficultés, voire la fermeture.