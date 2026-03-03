Les heurts entre Kaboul et Islamabad ont fait au moins 42 morts-Onu

Au moins 42 civils ont été tués et 104 blessés entre le 26 février et le 2 mars en Afghanistan dans les affrontements avec le Pakistan, a rapporté mardi la Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (Manua), alors que le conflit militaire entre les deux voisins entrait dans son sixième jour.

Les tensions entre ces nations étaient toujours vives ce mardi, Kaboul affirmant s'être emparé d'un nouveau poste pakistanais dans la région de Kandahar et précisant que les combats entre ces alliés devenus adversaires étaient "toujours en cours".

Les tensions entre les deux pays, qui ne cessent de s'aggraver, se nourrissent des accusations portées de longue date par le Pakistan sur la présence en Afghanistan de groupes islamistes armés menant des attaques transfrontalières sur son sol.

Les taliban rejettent ces accusations et considèrent les violences au Pakistan comme un problème de sécurité intérieure chez son voisin.

L'armée pakistanaise dispose de capacités nettement supérieures à celles des taliban mais ces derniers sont adeptes de méthodes de guérilla perfectionnées par des décennies de lutte contre les forces soviétiques puis américaines jusqu'à leur retour au pouvoir en 2021.

De précédents affrontements en octobre ont déjà fait des dizaines de morts jusqu'à un arrêt des hostilités à la suite d'une médiation de la Turquie, du Qatar et de l'Arabie saoudite.

Des sources sécuritaires pakistanaises ont affirmé mardi que leurs forces avaient détruit une base militaire dans la province afghane de Nangarhar lors d'une opération aérienne qualifiée de réussite.

Les deux parties soutiennent avoir tué des dizaines de soldats adverses et infligé d'importants dégâts à des installations militaires depuis le début des hostilités. Reuters n'a pu vérifier ces bilans.

S'exprimant lundi devant une session conjointe du Parlement, le président pakistanais Asif Ali Zardari a réaffirmé qu'Islamabad ne permettrait pas que le territoire de pays voisins soit utilisé pour lancer des attaques contre le Pakistan.

La Manua réclame un arrêt des combats et a averti que la violence, qui a déplacé quelque 16.400 foyers, aggravait la situation de la population afghane, encore marquée par les séries de séismes d'août et septembre.

L'agence a ajouté que les restrictions de mouvement dans la zone frontalière limitaient la capacité des organisations humanitaires et de leurs partenaires à fournir une aide vitale et d'autres formes d'assistance dans les zones les plus touchées.

(Mohammad Yunus Yawar et Asif Shahzad; version française Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)