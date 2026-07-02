Les Gardiens de la Révolution iraniens affirment avoir tué des militants kurdes dans le nord-ouest de l'Iran

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré avoir tué cinq membres du Parti démocratique du Kurdistan iranien (PDKI), dans le nord-ouest du pays, ont rapporté jeudi les médias d'État, dans un contexte de tensions accrues entre Téhéran et les groupes militants kurdes.

Les Gardiens de la Révolution ont indiqué que le groupe avait été pris en embuscade après avoir entré dans le le territoire iranien, dans des zones montagneuses frontalières près de Piranshahr, dans la province iranienne de l’Azerbaïdjan occidental, sans préciser quand l’opération avait eu lieu.

Selon l’organisation de défense des droits des Kurdes Hengaw, basée en Norvège, les affrontements ont eu lieu mercredi soir.

Le PDKI est impliqué depuis des décennies dans un conflit intermittent avec la République islamique, et les groupes armés kurdes en Iran sont depuis longtemps considérés par Téhéran comme des menaces séparatistes.

Au cours du récent conflit avec Téhéran, les espoirs des États-Unis et d’Israël de voir les combattants kurdes jouer un rôle au sol contre l’Iran se sont rapidement évanouis face aux signaux contradictoires émanant de Washington et d’Israël, tandis que les menaces et les frappes iraniennes contre les positions kurdes en Irak ont dissuadé ces groupes d’entrer en guerre.

Un incident similaire près de Piranshahr a été rapporté mardi par les médias d’État, les Gardiens de la Révolution affirmant avoir tué six membres de ce qu’ils ont qualifié de "groupe d’opposition et séparatiste".

Le même jour, les médias d’État ont également rapporté que deux membres des Gardiens de la révolution iraniens avaient été tués et deux autres blessés lors d’une fusillade survenue lundi soir dans la province de Kermanshah, dans l’ouest de l’Iran.

Selon Hengaw, l’attaque a été revendiquée par un groupe armé kurde nouvellement formé, cherchant à exercer des représailles contre le rôle joué par les Gardiens de la Révolution dans la répression d’un mouvement de protestation de 2022 à 2023.

(Dubai Newsroom, Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)