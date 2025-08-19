Les garanties de sécurité à l'Ukraine élaborées sous dix jours, dit Zelensky

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré à la suite de la réunion organisée lundi à la Maison blanche avec son homologue américain Donald Trump et des dirigeants européens que les garanties de sécurité à l'Ukraine seraient vraisemblablement élaborées sous dix jours.

"Des détails supplémentaires vont émerger, et tout cela sera finalisé sur papier sous une semaine à dix jours", a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse télévisée à l'issue des discussions, lors desquelles Donald Trump a promis que Washington contribuerait à garantir la sécurité de l'Ukraine dans le cadre d'un quelconque accord de paix avec la Russie.

"Il est important que les Etats-Unis envoient le signal clair qu'ils seront parmi les pays contribuant à coordonner et participant aux garanties de sécurité pour l'Ukraine", a poursuivi Volodimir Zelensky. "C'est un grand pas en avant".

Le président ukrainien a également salué ce qu'il a décrit comme la "meilleure discussion" qu'il a eue jusqu'à présent avec Donald Trump, alors que sa précédente visite à la Maison blanche, fin février, avait été écourtée à la suite d'une vive altercation avec le président américain et son vice-président J.D. Vance.

Volodimir Zelensky s'est par ailleurs dit ouvert à une rencontre avec Moscou dans "n'importe quel format", un rendez-vous qui pourrait permettre d'évoquer la question des territoires - une question qui "doit être laissée" au président russe Vladimir Poutine et lui-même, a-t-il souligné.

(Rédigé par Yuliia Dysa, avec Lidia Kelly à Melbourne; version française Jean Terzian)