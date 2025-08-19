 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les garanties de sécurité à l'Ukraine élaborées sous dix jours, dit Zelensky
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 03:05

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré à la suite de la réunion organisée lundi à la Maison blanche avec son homologue américain Donald Trump et des dirigeants européens que les garanties de sécurité à l'Ukraine seraient vraisemblablement élaborées sous dix jours.

"Des détails supplémentaires vont émerger, et tout cela sera finalisé sur papier sous une semaine à dix jours", a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse télévisée à l'issue des discussions, lors desquelles Donald Trump a promis que Washington contribuerait à garantir la sécurité de l'Ukraine dans le cadre d'un quelconque accord de paix avec la Russie.

"Il est important que les Etats-Unis envoient le signal clair qu'ils seront parmi les pays contribuant à coordonner et participant aux garanties de sécurité pour l'Ukraine", a poursuivi Volodimir Zelensky. "C'est un grand pas en avant".

Le président ukrainien a également salué ce qu'il a décrit comme la "meilleure discussion" qu'il a eue jusqu'à présent avec Donald Trump, alors que sa précédente visite à la Maison blanche, fin février, avait été écourtée à la suite d'une vive altercation avec le président américain et son vice-président J.D. Vance.

Volodimir Zelensky s'est par ailleurs dit ouvert à une rencontre avec Moscou dans "n'importe quel format", un rendez-vous qui pourrait permettre d'évoquer la question des territoires - une question qui "doit être laissée" au président russe Vladimir Poutine et lui-même, a-t-il souligné.

(Rédigé par Yuliia Dysa, avec Lidia Kelly à Melbourne; version française Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
Défense
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump à la Maison Blanche,le 18 août 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Sommet Poutine-Zelensky en vue après la réunion des Européens autour de Trump
    information fournie par AFP 19.08.2025 02:59 

    Donald Trump va "commencer les préparatifs" d'une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, qui rejetait jusqu'ici une telle réunion, au terme d'une "très bonne" entrevue avec le président ukrainien et plusieurs dirigeants européens. Le président ... Lire la suite

  • La firme minière autralienne BHP Billiton au centre d'affaires de BHP à Melbourne (Australie), le 18 février 2014 ( AFP / MAL FAIRCLOUGH )
    BHP augmente ses bénéfices grâce à la demande chinoise de cuivre
    information fournie par AFP 19.08.2025 02:51 

    Le géant minier australien BHP a annoncé mardi une hausse de ses bénéfices annuels grâce à la demande croissante de la Chine pour le cuivre, ce qui a contribué à compenser la baisse des prix du minerai de fer et du charbon. Mike Henry, le directeur général, a salué ... Lire la suite

  • L'ouragan Erin en formation le 16 août 2025, sur une image satellite fournie par les autorités américaines ( NOAA / Handout )
    L'ouragan Erin progresse dans les Caraïbes, menace la côte est américaine
    information fournie par AFP 19.08.2025 01:05 

    Le puissant ouragan Erin continue lundi sa progression près des Bahamas, accompagné de rafales de vent puissantes et de pluies intenses, alors que la menace de vagues destructrices sur les côtes américaines grandit. Désormais classé comme ouragan de catégorie 4 ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est reçu à la Maison Blanche par Donald Trump le 18 août 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Trump, Zelensky et la diplomatie vestimentaire
    information fournie par AFP 18.08.2025 22:59 

    Le sort de l'Ukraine s'est-il joué sur une veste de costume? Certainement pas, mais le choix de Volodymyr Zelensky de renoncer lundi à son habituelle tenue d'inspiration militaire pour une mise plus formelle a mis Donald Trump d'excellente humeur. "Je n'arrive ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank