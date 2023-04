Les Galeries Lafayette vont renforcer leur présence en Chine d'ici à 2025

Le groupe français possède déjà deux magasins, l'un à Pékin, l'autre à Shanghai.

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les Galeries Lafayette va signer un partenariat avec un groupe immobilier local pour développer sa présence en Chine et compter dix magasins "à horizon 2025".

L'enseigne entend "développer un partenariat stratégique" avec Hopson Group, "une société immobilière cotée de premier plan originaire du sud-est du pays", précise un communiqué, grâce à cette entreprise commune détenue à 50% par chacun des partenaires. Ce partenariat doit entrer en vigueur dans les "prochaines semaines", précise le groupe tricolore, qui précise avoir déjà un grand magasin à Pékin et un autre à Shanghai, dont chacun fait plus de 25.000 m2. Il doit permettre "d'accélérer le rythme d'ouverture de magasins pour en compter dix à horizon 2025" et de renforcer la "présence digitale" des Galeries Lafayette.

"Trois nouvelles adresses" ouvriront dès cette année, dans les villes de Shenzhen, Chongqing et Macao, qui feront entre 3.000 et 5.000 m2 selon le communiqué.

En Chine depuis 10 ans

Les Galeries Lafayette "s'appuieront sur le portefeuille de propriétés immobilières du groupe Hopson, sur son savoir-faire dans l'exploitation de centres commerciaux et complexes urbains de grande qualité", indiquent-elles.

"Dix ans après notre première implantation à Pékin, et alors que le pays rouvre progressivement ses frontières au monde après trois années éprouvantes, nous sommes heureux d'engager une nouvelle étape de notre développement en Chine", affirme Nicolas Houzé, directeur général des Galeries Lafayette et du BHV Marais, cité par le communiqué.

Hopson va notamment construire une plateforme de vente en ligne "haut de gamme" , précise Lucas Loh, président de Hopson Commercial Group.

Les Galeries Lafayette ont aujourd'hui sept magasins hors de France : à Luxembourg, à Berlin, Dubaï, Doha, Jakarta, Pékin et Shanghai, et deux "vont voir le jour courant 2024 en Inde, à Bombay et à New Delhi", a précisé une porte-parole.