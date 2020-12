Les Français travaillent-ils moins que les autres tout au long de la vie ?

Bruno Le Maire remet sur la table la question de la durée du travail. « Sur l'ensemble de la durée de vie, nous ne travaillons pas suffisamment », a-t-il affirmé sur RMC le 4 décembre. Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, qui plaide pour remettre sur le métier la réforme des retraites, une fois l'urgence économique et sanitaire passée, fait mine de s'interroger : « Est-ce qu'il est raisonnable et juste que les gens qui ont entre 55 et 63 ans soient ceux qui sont le moins longtemps gardés dans l'entreprise ? Je pose cette question et il faut y apporter des réponses. »

Le diagnostic de Bruno Le Maire, pour qui « pour produire collectivement plus et gagner en prospérité, il faut tous travailler collectivement davantage », car « notre volume global de travail est insuffisant », est-il correct ? Force est de constater qu'il s'appuie sur de solides arguments. Ceux des économistes de la puissante direction générale du Trésor, sur lequel il détient la tutelle, mais pas seulement. Les chiffres de l'OCDE permettent de dresser le même constat.

Antoine Goujard, économiste de ce club de pays avancés, le résume ainsi dans un post de blog : « Les Français qui travaillent le font autant que dans les autres pays de l'OCDE, mais les Français sont moins souvent employés et travaillent aussi moins longtemps sur la durée de leur vie, ce qui nuit à la fois à leur pouvoir d'achat et à leur

