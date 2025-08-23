Les forces russes disent avoir pris le contrôle de deux localités dans l'est de l'Ukraine

Les troupes russes ont pris le contrôle des localités de Seredne et Kleban-Byk dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé samedi le ministère russe de la Défense.

Reuters n'a pas pu confirmer de manière indépendante cette information.

(Reportage de Reuters Version française Elizabeth Pineau )