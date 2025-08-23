 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les forces russes disent avoir pris le contrôle de deux localités dans l'est de l'Ukraine
information fournie par Reuters 23/08/2025 à 12:00

Les troupes russes ont pris le contrôle des localités de Seredne et Kleban-Byk dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé samedi le ministère russe de la Défense.

Reuters n'a pas pu confirmer de manière indépendante cette information.

(Reportage de Reuters Version française Elizabeth Pineau )

Guerre en Ukraine
Défense
1 commentaire

  • 12:44

    Ils avaient pris Pokrovsk et leur tête de pont a été liquidée par le régiment Azov. 900 morts. Les russes ont besoin d'annoncer des victoires pour remonter le moral de leur population accablée d'inflation. Mais ils n'annoncent jamais les défaites, les raffineries détruites, les avions abattus et les dépôts de munitions anéantis

