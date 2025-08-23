Les forces russes disent avoir pris le contrôle de deux localités dans l'est de l'Ukraine

(Actualisé avec attaque de drone sur Moscou, perturbations dans des aéroports russes)

Les troupes russes ont pris le contrôle des localités de Seredne et Kleban-Byk dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé samedi le ministère russe de la Défense.

Reuters n'a pas pu confirmer de manière indépendante cette information.

Par ailleurs, les systèmes de défense aérienne de la Russie ont abattu un drone qui se dirigeait vers Moscou, a annoncé sur Telegram le maire de la capitale russe, Sergeï Sobyanin, ajoutant que des spécialistes examinent les fragments retombés sur le sol.

Plusieurs aéroports du centre de la Russie ont suspendu leurs opérations, citant des inquiétudes liées à l'espace aérien, a rapporté l'agence de transport aérien russe Rosaviatsia.

Des dizaines de vols ont été retardés à l'aéroport de Saint-Pétersbourg, selon des dirigeants du deuxième plus grand aéroport russe.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses unités de défense ont intercepté et détruit 32 drones en l'espace de trois heures au-dessus de plusieurs régions du centre du pays.

(Reportage de Reuters Version française Elizabeth Pineau et Zhifan Liu)