Les Européens amendent le plan américain pour l'Ukraine
information fournie par Reuters 23/11/2025 à 17:00

Les Européens ont soumis une version amendée du plan de paix américain pour l'Ukraine qui accroît le quota des effectifs envisagés et un changement dans les concessions territoriales que devra faire Kyiv, selon un document consulté par Reuters dimanche.

Le document, préparé dans le cadre des négociations en cours à Genève, propose que les forces armées ukrainiennes soient limitées à 800.000 hommes "en temps de paix" au lieu du plafond de 600.000 hommes proposé dans le plan américain.

Le document précise également que "les négociations sur les échanges territoriaux commenceront à partir de la ligne de contact".

(Reportage Andrew Gray, version française Claude Chendjou)

Guerre en Ukraine
