Les eurodéputés votent pour un âge minimal d'accès aux réseaux sociaux

Le Parlement européen a adopté mercredi une résolution appelant à fixer à 16 ans au sein de l'UE l'âge minimal d'accès aux réseaux sociaux "afin d'aider les parents à gérer la présence numérique de leurs enfants et à garantir une utilisation adaptée à leur âge".

Les députés européens ont adopté ce texte non-contraignant concernant les réseaux sociaux, les plateformes de partage de vidéos et les "compagnons d'intelligence artificielle" par 483 voix pour, 92 contre et 86 abstentions, en "exprimant leur profonde inquiétude face aux risques pour la santé physique et mentale auxquels les mineurs sont exposés en ligne", est-il écrit dans un communiqué.

L'accès aux réseaux sociaux pourrait néanmoins être autorisé à partir de 13 ans avec le consentement parental.

(Julia Payne et Alessandro Parodi, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)