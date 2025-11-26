 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les eurodéputés votent pour un âge minimal d'accès aux réseaux sociaux
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 13:29

Le Parlement européen a adopté mercredi une résolution appelant à fixer à 16 ans au sein de l'UE l'âge minimal d'accès aux réseaux sociaux "afin d'aider les parents à gérer la présence numérique de leurs enfants et à garantir une utilisation adaptée à leur âge".

Les députés européens ont adopté ce texte non-contraignant concernant les réseaux sociaux, les plateformes de partage de vidéos et les "compagnons d'intelligence artificielle" par 483 voix pour, 92 contre et 86 abstentions, en "exprimant leur profonde inquiétude face aux risques pour la santé physique et mentale auxquels les mineurs sont exposés en ligne", est-il écrit dans un communiqué.

L'accès aux réseaux sociaux pourrait néanmoins être autorisé à partir de 13 ans avec le consentement parental.

(Julia Payne et Alessandro Parodi, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 14:05

    C est très bien qu ils fassent du sport ces....

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank