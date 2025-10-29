 Aller au contenu principal
Les États-Unis vont retirer une partie de leurs troupes du flanc est de l'Otan, dit la Roumanie
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 10:52

La Roumanie et ses alliés de l'Otan ont été informés par Washington de plans visant à réduire le nombre de soldats américains stationnés sur le flanc est de l'Europe, y compris ceux qui devaient être stationnés sur une base aérienne près de Constanza, a dit mercredi le ministère roumain de la Défense.

Washington a déjà averti ses alliés européens qu'ils devront assumer une plus grande responsabilité en matière de sécurité, les États-Unis se concentrant davantage sur leurs frontières et la région indo-pacifique.

"La décision américaine consiste à mettre fin à la rotation en Europe d'une brigade qui comptait des éléments dans plusieurs pays de l'Otan", a déclaré le ministère de la Défense.

Cette décision était attendue compte tenu de l'évolution des priorités de Washington mais un millier de soldats américains resteront stationnés en Roumanie.

"Cette décision tient également compte du fait que l'Otan a consolidé sa présence et son activité sur le flanc est, ce qui permet aux États-Unis d'adapter leur posture militaire dans la région", a ajouté le ministère. Il n'a pas précisé le nombre de soldats américains qui quitteront la zone.

Un responsable de l'Otan a fait savoir que les autorités américaines avaient averti l'Alliance atlantique de ces ajustements.

"Les ajustements apportés au dispositif militaire américain ne sont pas inhabituels", a déclaré le responsable, ajoutant que "même avec cet ajustement, le dispositif militaire américain en Europe reste plus important qu'il ne l'a été depuis de nombreuses années".

"Les autorités de l'Otan et des États-Unis sont en contact étroit concernant notre posture globale – afin de garantir que l'Otan conserve sa solide capacité de dissuasion et de défense, et les autorités américaines ont informé l'Otan de cet ajustement à l'avance."

(Rédigé par Luiza Ilie, avec Andrew Gray et Lili Bayer ; version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)

