Les Etats-Unis vont retirer toutes leurs troupes de Syrie d'ici deux mois-WSJ

Les Etats-Unis ont entamé le processus de retrait de toutes leurs troupes de Syrie, au nombre d'environ un millier, et vont le finaliser dans les deux prochains mois, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant trois représentants américains.

Donald Trump avait déjà annoncé lors de son premier mandat un retrait progressif de Syrie des troupes américaines luttant contre le groupe Etat islamique (EI). Quelque 2.000 soldats américains étaient présents dans le pays fin 2017.

Le président américain a répété par le passé sa volonté de désengager les Etats-Unis des théâtres de conflit à l'étranger, dénonçant les "guerres sans fin" et coûteuses décidées par de précédents locataires de la Maison blanche.

Alors que des sources avaient déclaré la semaine dernière à Reuters que l'armée américaine avait évacué la base militaire d'Al-Tanf, à la localisation stratégique dans l'est de la Syrie, Damas a confirmé avoir repris le contrôle de la base.

Le Wall Street Journal avait rapporté en janvier que Washington prévoyait un "retrait complet" de Syrie.

(Rédigé par Jean Terzian)