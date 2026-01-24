 Aller au contenu principal
Les Etats-Unis vont organiser une réunion des responsables de la défense en février
information fournie par Reuters 24/01/2026 à 01:28

Les hauts responsables de la Défense de 34 pays se réuniront en février pour discuter des priorités communes en matière de sécurité dans l'hémisphère occidental, a annoncé vendredi l'armée américaine dans un communiqué.

"Les pays de l'hémisphère occidentale ont de profonds liens historiques, des valeurs communes et un intérêt à la stabilité régionale qui soutient la sécurité à long terme et la prospérité des Etats-Unis et de notre région", était-il indiqué.

La réunion inaugurale de la Conférence des chefs de la défense de l'hémisphère sud se tiendra le 11 février. Ils seront reçus par le président du Comité des chefs d'état-major, Dan Caine.

Les chefs de la Défense de la France, du Danemark et de la Grande-Bretagne, qui ont des territoires dans la région, font partie des hauts responsables qui ont été invités, a rapporté le New York Times.

(Costas Pitas; version française Camille Raynaud)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

