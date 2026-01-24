Les Etats-Unis vont organiser une réunion des responsables de la défense en février

Les hauts responsables de la Défense de 34 pays se réuniront en février pour discuter des priorités communes en matière de sécurité dans l'hémisphère occidental, a annoncé vendredi l'armée américaine dans un communiqué.
"Les pays de l'hémisphère occidentale ont de profonds liens historiques, des valeurs communes et un intérêt à la stabilité régionale qui soutient la sécurité à long terme et la prospérité des Etats-Unis et de notre région", était-il indiqué.
La réunion inaugurale de la Conférence des chefs de la défense de l'hémisphère sud se tiendra le 11 février. Ils seront reçus par le président du Comité des chefs d'état-major, Dan Caine.
Les chefs de la Défense de la France, du Danemark et de la Grande-Bretagne, qui ont des territoires dans la région, font partie des hauts responsables qui ont été invités, a rapporté le New York Times.
(Costas Pitas; version française Camille Raynaud)
