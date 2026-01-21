Les Etats-Unis veulent une "Europe forte", dit Trump à Davos

La croissance économique, le commerce et l'immigration sont des préoccupations centrales pour un Occident fort et uni, a déclaré mercredi le président américain Donald Trump dans un discours prononcé au Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

"Nous voulons des alliés forts, pas affaiblis, et nous voulons que l'Europe soit forte", a souligné le dirigeant américain.

(Rédigé par Kate Entringer)