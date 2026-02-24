Les États-Unis veulent maintenir l'accord commercial avec l’UE, dit Sefcovic

L'administration du président américain Donald Trump a assuré à l'Union européenne (UE) qu'elle souhaitait respecter l'accord commercial conclu l'année dernière, malgré l'imposition par Donald Trump d'une nouvelle "surtaxe à l'importation" de 10%, a déclaré mardi le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic.

Le responsable européen a déclaré avoir été en contact répété avec ses homologues américains, le représentant au Commerce Jamieson Greer et le secrétaire au Commerce Howard Lutnick, depuis que la Cour suprême américaine a invalidé les droits de douane mondiaux de Donald Trump, afin de clarifier ce que Washington compte faire ensuite.

"Ils m'ont tous deux rassuré qu'ils respectaient l'accord conclu avec l'Union européenne", a déclaré Maros Sefcovic lors d'une audition au Parlement européen.

(Rédigé par Philip Blenkinsop et Bart Meijer, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)