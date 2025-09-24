Les États-Unis sont prêts à soutenir l'Argentine si nécessaire, selon Scott Bessent

Les Etats-Unis sont prêts à faire le nécessaire pour soutenir l'Argentine et sont actuellement en train de négocier une ligne de swap de 20 milliards de dollars (17,03 milliards d'euros) avec la banque centrale du pays, a déclaré mercredi le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent dans un message sur X.

Scott Bessent a ajouté que les États-Unis étaient prêts à acheter des obligations argentines libellées en dollars américains et qu'ils le feraient si les conditions le justifiaient. Les Etats-Unis sont également prêts à fournir un crédit stand-by important par le biais du fonds de stabilisation des changes, a-t-il ajouté.

"L'Argentine dispose des outils nécessaires pour vaincre les spéculateurs, y compris ceux qui cherchent à déstabiliser les marchés argentins à des fins politiques", a-t-il déclaré.

Scott Bessent a également indiqué que les États-Unis étaient prêts à acheter de la dette publique secondaire ou primaire et qu'ils travaillaient avec le gouvernement argentin pour mettre fin à l'exonération fiscale dont bénéficient les producteurs de matières premières qui convertissent des devises étrangères.

(Susan Heavey et Maiya Keidan, version française Mara vilcu, édité par Augustin Turpin)