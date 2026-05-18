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Les États-Unis poursuivent leurs frappes contre l'État islamique au Nigeria
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 14:50

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Le commandement de l'armée américaine pour l'Afrique (AFRICOM) et l'armée nigériane ont mené dimanche de nouvelles frappes aériennes contre des cibles de l'État islamique (EI) dans le nord-est du Nigeria, ont-ils annoncé lundi, après une opération conjointe qui a tué le numéro deux de l'EI, Abou Bilal al Minuki.

Les dernières frappes ont été menées dans la région de Metele, dans l'État de Borno, à la suite de renseignements indiquant que des combattants s'y étaient rassemblés, a indiqué l'armée nigériane.

Plus de 20 combattants de l'État Islamique en Afrique de l'Ouest ont été tués par plusieurs frappes aériennes, selon un communiqué. Reuters n'a pas pu confirmer ce bilan de manière indépendante.

L'AFRICOM a déclaré qu'aucun membre du personnel américain ou nigérian n'avait été blessé lors de l'opération.

Les frappes de dimanche se sont déroulées au lendemain d'une mission conjointe américano-nigériane, comprenant des frappes aériennes et une opération terrestre, qui a tué Abou Bilal al Minuki. De nationalité nigériane, il avait été désigné comme "terroriste mondial" par l'administration de Joe Biden en 2023.

Après des revers au Moyen-Orient, l'EI a depuis concentré ses activités en Afrique. Le nord-est du Nigeria est la principale base du groupe en Afrique de l'Ouest mais d'autres branches opèrent dans la région du Sahel ainsi qu'en Somalie, au Mozambique et en République démocratique du Congo.

(Ahmed Kingimi à Maiduguri et David Lewis à Londres ; rédigé par Chijioke Ohuocha et MacDonald Dzirutwe; version française Blandine Hénault)

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