Les Etats-Unis insistent sur un retrait ukrainien du Donbass - Zelensky

par Daniel Flynn et Olena Harmash

Les Etats-Unis ont conditionné leurs garanties de sécurité dans le cadre d'un accord de paix sur l'Ukraine à l'abandon par Kyiv de tous les territoires qu'elle contrôle encore dans le Donbass, a déclaré mercredi le président Volodimir Zelensky dans une interview à Reuters.

Alors que Washington est engagé depuis près de quatre semaines dans une guerre contre l'Iran, le président américain Donald Trump fait pression sur l'Ukraine pour obtenir un arrêt rapide du conflit déclenché par l'opération d'invasion à grande échelle menée par l'armée russe en février 2022, a ajouté le président ukrainien.

"Le Moyen-Orient a de toute évidence un impact sur le président Trump et je pense sur ses prochaines étapes. Le président Trump, malheureusement, de mon point de vue, choisit encore une stratégie visant à faire davantage pression sur la partie ukrainienne", a-t-il dit.

"Les Américains sont prêts à finaliser leurs garanties de sécurité au plus haut niveau une fois que l'Ukraine sera prête à se retirer du Donbass", a poursuivi le président ukrainien.

Un retrait qui, a répété Volodimir Zelensky, compromettrait à la fois la sécurité de l'Ukraine et, par extension, celle de l'Europe, parce qu'il reviendrait à céder de fortes positions défensives à la Russie.

En janvier dernier, le président ukrainien avait annoncé qu'un document des Etats-Unis et de l'Ukraine formalisant les garanties de sécurité était "prêt à 100%" et attendait d'être signé. Mais il a déclaré mardi, après de nouvelles discussions entre Américains et Ukrainiens à Miami, qu'il restait encore du travail à effectuer.

S'exprimant dans son complexe présidentiel dans le centre de Kyiv, Volodimir Zelensky a déclaré à Reuters que Moscou pariait sur le fait que Washington perdrait de l'intérêt dans les discussions et s'en détournerait.

Il a également accusé la Russie d'avoir cherché à exercer un chantage vis-à-vis des Etats-Unis en offrant de cesser de fournir des renseignements à l'Iran si Washington cessait d'en fournir à l'Ukraine.

Quelques heures après d'intenses bombardements russes sur des villes ukrainiennes mercredi, le président ukrainien a remercié le gouvernement américain de continuer à fournir des systèmes de défense aérienne Patriot à Kyiv, en dépit de la demande croissante pour ces intercepteurs au Moyen-Orient.

"Les livraisons n'ont pas cessé. J'en suis très reconnaissant au président Trump, et à son équipe", a déclaré Volodimir Zelensky. "Mais cette fourniture de Patriot n'est pas aussi vaste que nos besoins."

L'Ukraine, a-t-il assuré, progresse dans la fabrication de ses propres missiles de longue portée et de ses drones et a les capacités de produire 2.000 drones intercepteurs par jour, à condition qu'ils soient financés.

L'Ukraine et la Russie, a ajouté le président ukrainien, sont à parité dans la production de drones FPV, à un rythme d'environ 7 millions par an.

(Daniel Flynn et Olena Harmash; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)